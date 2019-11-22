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45 öğretmen beyaz cennet Pamukkale'yi kuş bakışı izledi
6 saat önce
Denizli'de bir gurup öğretmen, öğretmenler günü kapsamında sıcak hava balonuna binerek Pamukkale'yi kuş bakışı izlemenin keyfini çıkardılar.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:25 Kaynak: İHA
Denizli'de bir gurup öğretmen, öğretmenler günü kapsamında sıcak hava balonuna binerek Pamukkale'yi kuş bakışı izlemenin keyfini çıkardılar.
Denizli, Pamukkale mahallesi Kocacukur olarak bilinen yerde bir araya gelen 45 öğretmen Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlik sebebiyle üzerinde Türk bayrakları olan ve "İyi ki varsın öğretmenim" yazıları bulunan iki sıcak hava balonuna bindi. Beyaz cennet Pamukkale'nin doyumsuz güzelliğini yaklaşık bin metreden kuş bakışı tecrübe eden öğretmenler 40 dakikalık keyifli bir uçuş sonrası iniş yaptılar. - DENİZLİ
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