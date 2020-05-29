45 saniyede 36 bin TL'ik telefon mağazası soygunu kamerada - Son Dakika

45 saniyede 36 bin TL'ik telefon mağazası soygunu kamerada
45 saniyede 36 bin TL'lik telefon mağazası soygunu kamerada İZMİR'in Konak ilçesinde bir telefon satış mağazasına taşla cam kapıyı kırarak giren maskeli 4 kişi, yaklaşık 30 bin lira değerinde cep telefonu ve içerisinde yaklaşık 6 bin lira bulunan para kasasını çaldı.
45 saniyede 36 bin TL'lik telefon mağazası soygunu kamerada
İZMİR'in Konak ilçesinde bir telefon satış mağazasına taşla cam kapıyı kırarak giren maskeli 4 kişi, yaklaşık 30 bin lira değerinde cep telefonu ve içerisinde yaklaşık 6 bin lira bulunan para kasasını çaldı. Hırsızlık anı mağazanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, saat 04.00 sıralarında Güzelyalı semtinde bulunan bir GSM operatörünün telefon satış mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, maskeli 4 kişi, önce taşla iş yerinin cam kapısını kırdı. Ardından mağazanın içine giren şüpheliler, hızla tezgahtaki telefonları toplamaya başladı. İçerisinde yaklaşık 6 bin lira para bulunan kasayı da alan şüpheliler, yaklaşık 30 bin lira değerindeki malzemelerle kayıplara karıştı. Görgü tanıklarının ifadesine göre hırsızlık olayının yaklaşık 45 saniye sürdüğü belirtildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 08:54 Kaynak: DHA
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