45 saniyelik akü hırsızlığı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel 45 saniyelik akü hırsızlığı kamerada - Son Dakika

45 saniyelik akü hırsızlığı kamerada

6 saat önce

KONYA'da 2 hırsızın, park halindeki otomobilin aküsünü 45 saniyede çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

45 saniyelik akü hırsızlığı kamerada, System.String[]

KONYA'da 2 hırsızın, park halindeki otomobilin aküsünü 45 saniyede çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Hırsızların, yanlarından geçen sürücülere ve yayalara aldırış etmediği görüldü. Olay, 27 Aralık günü saat 18.00 sıralarında, merkez Meram ilçesine bağlı Uluırmak Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin yanına gelen 2 hırsız, kaputu kaldırdı. Hırsızlar, 45 saniyede aküyü sökerek, olay yerinden hızla ayrıldı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde hırsızların, yanlarından geçen sürücülere ve yayalara aldırış etmediği görüldü.


Aralık, Meram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: 2019 yılı enflasyonu yüzde 11,84 oldu
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı belli oldu Vatani görevini yapan popçu Edis'e haciz şoku! 550 bin TL'lik arabasına el konuldu İSPARK fiyatlarına yüzde 15 zam geldi

Son Dakika Haberleri
17:38 Kayseri'de telefon kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
17:37 Anestezi teknikeri Ayşe'nin öldüğü evde keşif yapıldı - Son Dakika
17:37 Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli gözaltında - Son Dakika
17:37 Hastanede bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
17:36 Paris'te bıçaklı saldırı: Polis saldırganı etkisiz hale getirdi - Son Dakika
15:13 Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Son Dakika
15:10 Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 17:38:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 45 saniyelik akü hırsızlığı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]