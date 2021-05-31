45 Türk firması 100'ü aşkın İspanyol alıcı ile dört günde 200 görüşme yaptı

Üç birliğin bir araya gelerek tekstil ve hazır giyim firmalarını dijital ortamda İspanyol alıcılarla buluşturduğu İspanya Sanal Ticaret Heyeti başarılı geçti. Dört gün boyunca 200'ün üzerinde görüşmenin gerçekleştirildiği etkinliğin ardından, diğer hedef pazarlar için de ortak çalışılabileceği görüşü benimsendi.

Uludağ İhracatçı Birlikleri ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'nin tekstil ve konfeksiyon sektöründe İspanya ile başlattığı sanal ticaret heyeti tamamlandı. Sektörün önde gelen 45 firması, 100'ün üzerinde İspanyol alıcı ile dört gün süren Sanal Ticaret Heyeti kapsamında 200'den fazla ikili görüşme gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle; Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) ile Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) iş birliğinde gerçekleştirilen sanal ticaret heyetinin, sadece İspanya'ya değil, dünya üzerinde güçlü ağı bulunan İspanyol firmaları kanalıyla diğer ülkelere yapılan ihracata da katkı sağlayacağı belirtildi. Sanal ticaret heyeti ile ilgili görüş belirten birlik başkanları, üç ihracatçı birliğinin girişimi ile ortaya çıkan heyetin ülke genelindeki diğer birliklerin de katılımıyla daha güçleneceğine dikkat çekti.

"Bu tarz kolektif çalışmaların sektördeki tüm kuruluşları içine alarak devam edeceğine inanıyorum"

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı Pınar Taşdelen Engin, yaklaşık 25 milyar dolarlık tekstil ve hazır giyim ithalatı gerçekleştiren İspanya'nın Türk firmaları için önemli bir pazar olduğunu hatırlatarak, "İspanyol alıcı firmalar sadece kumaşı görmek ya da sadece üretecek hazır giyim firmasıyla konuşmakla yetinmiyor. Kumaşı görmenin yanında, üreticisiyle anlaşmak; ama aynı zamanda da hazır giyim üretimini gerçekleştirecek firmayı aynı potada değerlendirmek istiyorlar. Tam anlamıyla kumaştan modaya entegre bir yaklaşımları var. Biz de sektörlerimizin çatı kuruluşları olarak güç birliği yaptık ve bu ticaret heyeti buluşmasını İspanyol alıcıların bu arzusuna tam anlamıyla cevap verebilecek şekilde düzenledik. Aynı zamanda tekstil ve hazır giyimin küme markaları olan Turkish Textile Network ve Aegean Has Apparel'ı da bu vesileyle 2022-2023 sezonları hazırlığı öncesinde İspanyol alıcı markalarla buluşturduk. Biz bir ilki başlattık. Bu tarz kolektif çalışmaların sektördeki tüm kuruluşları içine alarak devam edeceğine inanıyorum. Olumlu geri dönüşler aldık. Diğer hedef pazarlara da yönelik ortak çalışmalara imza atabiliriz" dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, 24-27 Mayıs tarihleri arasında ilk kez üç birliğin ortak organizasyonu ile İspanya'ya yönelik olarak gerçekleştirilen dijital heyetin başarıyla tamamlandığı ifade etti.

Eskinazi, "Avrupa Birliğinde son aylarda aşı rakamlarının artması ile alınan önlemlerin kademeli olarak kaldırılması sonucunda önümüzdeki aylarda siparişlerin eski seviyelere gelmesini bekliyoruz. Üç birliğimizin güçlerini birleştirerek düzenlediği dijital sektörel ticaret heyetinin zamanlama olarak İspanya'da Covid önlemlerinin kaldırılması öncesinde olması bizi daha da sevindiriyor. Hem tekstil, hem hazır giyim firmalarımızın katıldığı heyette alıcılar hem kumaşı hem de modelleri gördü, yaklaşık 200 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. 3 birliğimizle güçlerimizi dijitalde birleştirdiğimiz bu çalışma modeline önümüzdeki dönemlerde Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Denizli İhracatçı Birliklerini de ekleyerek devam etmek istiyoruz."

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş da, 3 ihracatçı birliğinin iş birliğinde gerçekleşen, 50 ye yakın tekstil ve hazır giyim firmasının katılım sağladığı İspanya Sanal Heyetinin Türkiye'de bir ilk olduğunu ve oluştuğu iş hacmi açısından çok faydalı bir organizasyon olduğunu ifade etti.

4 günde 55 iş görüşmesi

Sertbaş, şöyle devam etti:

"EHKİB olarak 14 firmayla katılım sağladığımız sanal heyette firmalarımız 4 günde 55 iş görüşmesi gerçekleştirdi, firmalarımızın ürünleri ciddi ilgi gördü ve verimli iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle bir yılı aşkın süredir seyahat yapılamayan bir dönemde firmalarımızın bölgemiz hazır giyim ihracatında ilk sırada yer alan İspanya pazarında dijital ortamda yeni iş bağlantıları kurmaları, yeni müşterilerle tanışmaları çok önemli. Tekstil ve hazır giyim gibi birbirinin tamamlayıcısı iki sektörün İspanya sanal heyeti kapsamında bir arada hareket etmelerinin oluşturduğu sinerji bizi gelecek organizasyonlar için de motive ediyor. EHKİB olarak pandemi döneminde faaliyetlerimizi dijital platformlara taşımak durumunda kaldık 2020 yılında 2 sanal fuar 1 sanal heyet organize etmiştik, 2021 yılına da 1 sanal fuarla başlamıştır. İspanya sanal heyeti ile devam ettik. Avrupa'da yılın ikinci yarısıyla birlikte normalleşmenin başladığını göz önüne alarak faaliyetlerimize ara vermeden devam etmek istiyoruz. Pandemi koşullarının iyi olması ve kitlesel aşılamanın yaygınlaşmasına bağlı olarak eylül ayında PV Paris fuarında fiziki olarak katılmak istiyoruz. Bu konuda fuar idaresiyle de sürekli temas halindeyiz. Son olarak kısaca AHA markamıza değinmek istiyorum. Pandemi döneminde dijitalleşme hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. EHKİB olarak bizde dijital pazarlamanın önemini kavrayarak AHA markamızı kurduk. Projemizle firmalarımızın uluslararası platformlarda etkin tanıtımını yapmayı hedefliyoruz. İleride bu projemizin ismini daha çok duyacaksınız." - İZMİR