45 Ülkeden 120 Gazeteci İzmir'de Buluştu

Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Genel Kurulu, İzmir'de toplandı. 45 ülkeden 120 gazetecinin bir araya geldiği genel kurulda, Türkiye Gazeteciler Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kuleli, EFJ Başkan Yardımcısı seçildi. Federasyon, Diyarbakır'da gözaltına alınan gazeteciler ve medya çalışanları için destek ve dayanışma kararı aldı.

Tüm Avrupa ülkelerinden yaklaşık 120 gazeteci, Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Genel Kurulu için İzmir'de bir araya geldi. 13-14 Haziran'da tarihi Havagazı Fabrikası binasında toplanan genel kurul, yerel medyanın önemine ve yerel medyanın güçlendirilmesine odaklandı. Gazeteciler Cemiyeti adına Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı ve Genel Sekreter Kenan Şener'in yer aldığı genel kurulda Kanlı, Türkiye yerel basınının sorunları ve TBMM'de görüşmeleri süren dezenformasyon yasası olarak bilinen yeni basın kanunu teklifi hakkında sunum yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşmalarıyla başlayan etkinlikte İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin Uluslararası Basın Merkezi adıyla kurduğu basın evi de hizmete açıldı.

YEREL MEDYAYI GÜÇLENDİRME YOLLARI KONUŞULDU

EFJ Genel Kurulu'nda, yönetim ve başkan yardımcılığı seçimlerinin yanı sıra yerel basının güçlendirilebilmesi için çeşitli önerilerin ve yöntemlerin ele alındığı oturumlar düzenlendi. "Yerel Basın Nasıl Güçlendirilir" başlıklı panelde EFJ Başkanı Mogens Bilicher Bjerregard, EFJ Direktörü Renate Schroeder ve Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı sunumlar yaptı. Sunumların ardından genel kurul delegeleri ve katılımcıların sorularını yanıtlayan panelistler, yerel basının demokrasi için taşıdığı önem ve yerel gazetecilerle medya kuruluşlarına destek programlarının geliştirilmesi üzerinde durdu.

DİYARBAKIR'DA GÖZALTINA ALINAN GAZETECİLER GÜNDEME ALINDI

Diyarbakır'da geçtiğimiz hafta gözaltına alınan ve dosyalarına gizlilik kararı konulan 21 gazeteci ve medya çalışanı da EFJ Genel Kurulu'nun gündemindeydi. Türkiye'den Genel Kurul delegesi olarak salonda bulunan meslek örgütleri Disk Basın-İş, Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin ortak imzasıyla Diyarbakır'daki gazeteciler için önerge verildi. Önergede gözaltı uygulaması, gizlilik kararı, basın çalışanlarının gazetecilik faaliyetleri nedeniyle suçlanması kınandı. Avrupalı gazeteciler önergeye destek verdi ve EFJ Genel Kurulu Diyarbakır'da gözaltına alınan gazetecilerle dayanışma ve destek mesajını tüm dünyaya duyurdu. Genel Kurulda ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sonucunda hayatını kaybeden gazeteciler anıldı, Rusya'nın savaş yanlısı tutumuyla Rus ve Ukraynalı gazetecilere karşı sert tutumu kınandı.

EFJ YÖNETİMİNE TÜRKİYE'DEN ÜYE

Türkiye Gazeteciler Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kuleli, Avrupa Gazeteciler Federasyonu başkan yardımcılığına aday olan isimler arasında yer aldı. Federasyonda yönetim kurulu üyesi olarak yer alan Almanya'dan Joachim Kreibich'in Kuleli lehine başkan yardımcılığı seçiminden çekilmesiyle Türkiye, EFJ yönetiminde Mustafa Kuleli ile temsil edilmeye başladı. Joachim Kreibich, Türkiye'deki gazetecilerin içinde bulunduğu zorlukların arttığı böylesi bir dönemde federasyonun başkan yardımcılığında Türkiye'den bir gazeteci bulunmasının önemli olduğunu, adaylığını bu nedenle geri çektiğini belirtti. Joachim'in bu tutumu genel kurul katılımcıları tarafından takdirle karşılandı. Dokuz yıldır EFJ Başkanlığı'nı yürüten Mogens Bilicher Bjerregard görevine İzmir'de veda etti. Yerini bir başka meslektaşına bırakmaktan mutluluk duyduğunu belirten Bjerregard'ın yerine EFJ Başkanlığına Hırvatistan Gazeteciler Sendikasından Maja Sever üç yıllığına seçildi.

YEREL BASIN ZİRVESİ

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte organize ettiği buluşma, Uluslararası Yerel Medya Zirvesi olarak Türkiye'den 30 cemiyet ve basın meslek örgütünü de bir araya getirdi. Türkiye Gazeteciler Sendikası ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin organize ettiği ve gazetecilerin acil sorunlarına odaklanan toplantıda TGS avukatı Meliha Selvi ve Gazeteciler Cemiyeti hukuk danışmanı Avukat Gökhan Tekşen sunum yaptı ve cemiyet başkanlarının sorularını yanıtladı. 30 ilden cemiyet başkanları ve meslek örgütü temsilcilerinin katıldığı toplantıda, önümüzdeki aylarda daha geniş katılımlı toplantılarla sorunların hep birlikte ele alınması ve ortak çözüm önerileri geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.