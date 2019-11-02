Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Güner Hayri Özsan, hemofilide tedavinin omurgasını kemoterapinin oluşturduğunu, hedefe yönelik ilaçların eklenmesiyle başarı oranının arttığını ifade etti.

Türk Hematoloji Derneğince düzenlenen 45. Ulusal Hematoloji Kongresi Antalya'da devam ediyor.

Özsan, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki kongrede, hemofili hastalığının tedavisinde her geçen gün yeni ilaç ve olanakların karşılarına çıktığını söyledi.

Hastalıkla, geçmişe kıyasla daha iyi mücadele ettiklerini belirten Özsan, "Hemofilide tedavinin omurgasını kemoterapi oluşturuyor. Hedefe yönelik ilaçların eklenmesiyle başarı oranı artıyor. Sınırlı sayıda hastalarımızda ilaçlar kemoterapi olmaksızın da etki gösterebilir ama bu oldukça sınırlıdır." dedi.

Derneğin ikinci başkanı Prof. Dr. Tülin Tiraje Celkan da hemofilinin, kandaki pıhtılaşma faktörü adı verilen proteinin eksikliği sonucu ortaya çıkan bir hastalık olduğunu söyledi.

Hemofili hastalarının eskiden erken yaşta yaşamlarını yitirdiklerini dile getiren Celkan, şunları kaydetti:

"Hemofili hastalarının çoğu artık erişkin yaşa gelebiliyor. Hemofilide oran değişmeye başladı. Yüzde 60'ı artık erişkin hastalar ve bu hastalara hematolog bakar. Yıllardır lösemi oranı değişmedi. Görülme oranı 100 binde 4'tür genelde. Gördüğümüz sıklıktaki değişim itibarıyla çok fazla çalışma var. Anne babanın mesleğinden tutun da annenin hamilelik sırasında yediklerine kadar bakılmış ama bunların hiçbiri kanıta dayalı değil."

Kongre, yarın sona erecek.