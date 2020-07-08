45 yaşındaki araca ilginç ilan - Son Dakika

45 yaşındaki araca ilginç ilan

Bandırma'da otomobil yedek parça işi yapan Şafak Cebeci, sahibi olduğu 1975 model Anadol marka aracını sosyal medya hesabından yazdığı ironik bir ilanla satışa çıkardı.

Bandırma'da otomobil yedek parça işi yapan Şafak Cebeci, sahibi olduğu 1975 model Anadol marka aracını sosyal medya hesabından yazdığı ironik bir ilanla satışa çıkardı.

Son Dakika: Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu


Türk otomotiv tarihinde sarsılması güç bir yere sahip olan ve günümüzde bile hayranları bulunan Anadol otomobiller, koleksiyoncu ve otomobil tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında olmaya devam ediyor. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan 1975 yapımı Anadol A2 SL marka 45 yıllık araç, bugünlerde 70 bin liraya yeni sahibini arıyor.


"7 imam tarafından 7 gece nazar duası okunmuştur"


Aracın sahibi Şafak Cebeci kendisine ait sosyal medya hesabından aracının fotoğraflarına da yer vererek, "Titizlikle restore edilip kritik detaylara sadık kalınarak toplanmıştır. 1975 modeldir ve o senenin tanıtım rengi olan turuncu ile dikkat çekicidir. 7 imam tarafından 7 gece nazar duası okunmuştur. Nazar duası araç ile birlikte verilecektir. Çalışmayan hiçbir aksamı yoktur. 4 düğün ve 12 nişanda görev almış olup, 6 sünnet düğünü görmüştür. Taban ve tavan döşemeleri, koltukları özenle seçilmiş kumaşlar ve ekipmanlar ile dikilmiştir. 07.03.2022 muayenelidir, detaylı bilgi edinmek isteyenler telefondan bizimle irtibat kurabilir. Bu ilan sadece meraklı, ilgilenen, gönül veren arkadaşlar için bu platformda paylaşılmıştır Garajımda benim de böyle bir Anadol olsun diyenler için kaçırılmaz fırsat. Şunu da ekliyeyim, düğün, nişan, film çekimleri için inanılmaz derecede talep oluyor. Günlük yevmiyeler de oldukça iyi. Ek iş yaparım diyenler için de oldukça iyi bir alternatif" sözleri ile aracın ilanını paylaştı. Paylaşılan ilan kısa sürede ilgi gördü.


Şafak Cebeci, kendisinin aracın üçüncü sahibi olduğunu ifade ederek, "Özenle aracımızı topladık, restore ettik. Ben aracın üçüncü sahibiyim. Devamlı garajda yatmış bir araç. Bu araç yaklaşık 2 yıldır bende. Bütün parçalarını özenle seçerek ve orijinaline sadık kalarak güzel bir hale getirdik. Çok ilgi var araca. Yolda durdurup fotoğraf çekilmek isteyenler oluyor. Düğünde kullanmak isteyenler var. Nazar değmesin diye aracımıza nazar duası okuttuk. Bandırma'da bilinen bir araç bu" dedi.


"Aracımı ancak benim gibi iyi bakacak birine satarım"


Cebeci, aracın satılık olduğunu, fakat gerçekten kendi aracı gibi bakımını yapacak bir kişiye satacağını ifade ederek, "Arabayı sadece gerçek değerini verene, ya da ona benim gibi iyi bakacak birine satabilirim. Çünkü ben onun hiçbir şeyini eksik bırakmıyorum. Aracıma ben bu vaziyetiyle 70 bin TL istiyorum. Aracın bir çok yeri orijinal olduğu için parça gerektirmiyor. Bandırma'da ve bir çok yerde ustaları var" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Bandırma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 45 yaşındaki araca ilginç ilan - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 15:00 Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 14:53 Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:15 Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 11:14 Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 20:28 Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Son Dakika: Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
17:27
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
17:07
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu
17:04
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
16:53
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
16:53
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü
16:41
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
16:34
Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu
16:26
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
16:19
Domagoj Vida'nın menajeri, Beşiktaş'a 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdi
16:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 17:44:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 45 yaşındaki araca ilginç ilan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]