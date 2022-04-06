45 yaşındaki 'Davulcu Abla' 6 yıldır sahura kaldırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

45 yaşındaki 'Davulcu Abla' 6 yıldır sahura kaldırıyor

06.04.2022 04:58

45 yaşındaki 'Davulcu Abla' 6 yıldır sahura kaldırıyor İzmirliler sahura 'Davulcu Abla' ile uyanıyor İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Zahide Köse (45), 6 yıldır ramazan davulu çalıp, maniler söyleyerek İzmirlileri sahura kaldırıyor.

45 yaşındaki 'Davulcu Abla' 6 yıldır sahura kaldırıyor

İzmirliler sahura 'Davulcu Abla' ile uyanıyor

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Zahide Köse (45), 6 yıldır ramazan davulu çalıp, maniler söyleyerek İzmirlileri sahura kaldırıyor. Mahalleli tarafından kendisine 'Davulcu Abla' denildiğini söyleyen Köse, "Yıllardır ramazan davulculuğunu isteyerek ve severek yapıyorum. Mahalle sakinlerimize bu yönde hizmet etmekten mutluluk duyuyorum" dedi.

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki evli ve 1 çocuk annesi Zahide Köse, ilçeye bağlı Ümit Mahallesi'nde elinde davulu dilinde manileri ile sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldırıyor. 6 yıldır her ramazan ayında sokakları gezerek İzmirlileri sahura kaldırdığını ve bu geleneği yaşattığı için mutlu olduğunu söyleyen Köse, "35 yıldır bu mahallede yaşıyorum ve geçimimizi hurda toplayarak sağlıyoruz. Ramazan ayında da aile ekonomimize katkı sağlayabilmek için davul çalıyorum. Yaptığım işi ise severek ve isteyerek yapıyorum. Kızım ve yeğenim de bana eşlik ediyor. Tüm çabam kızıma güzel bir nişan yapabilmek için. Bunun için mücadele ediyorum. Ayrıca, mahalle sakilerimizde desteklerini hiç esirgemiyor ve bana 'Davulca Abla' diye sesleniyorlar. Bu da beni çok memnun ediyor" dedi.

"İnsanlarımız onun manilerini dinlemek için evlerin balkon ve pencerelerine çıkıyor"

Zahide Köse'yi küçüklüğünden bu yana tanıdığını belirten Ümit Mahallesi Muhtarı Ayhan Polat ise, "İlk başlarda Zahide'ye 'sen yapamazsın' dedik fakat Zahide gerçekten bu işi çok güzel yapmayı başardı. Mahalleli tarafından seviliyor ve insanlarımız onun manilerini dinlemek için evlerinin balkon ve pencerelerine çıkıyor. Mahalle sakinlerimiz 'Davulcu Abla' ne zaman bizim sokağımızdan geçecek diye merakla bekliyorlar" diye konuştu.

"Zahide, kadın davulcu olarak çok tutuluyor ve seviliyor"

36 yıldır aynı mahallede yaşadığını ifade eden 56 yaşındaki Gülperi Topçu da, "Muhtarımız ve mahalle sakinleri olarak Zahide'nin ramazan davulcusu olması için imza topladık. Zahide, kadın davulcu olarak çok tutuluyor ve seviliyor. Çok güzel maniler söyleyen Zahide, sesinin güzel olmasından dolayı İstanbul'dan iş daveti dahi aldı. Hurda toplayarak çocuğunu büyüten ve okutan Zahide'ye yaptığı işte mahalle sakinleri olarak destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

45 yaşındaki 'Davulcu Abla' 6 yıldır sahura kaldırıyor
45 yaşındaki 'Davulcu Abla' 6 yıldır sahura kaldırıyor
45 yaşındaki 'Davulcu Abla' 6 yıldır sahura kaldırıyor
45 yaşındaki 'Davulcu Abla' 6 yıldır sahura kaldırıyor
45 yaşındaki 'Davulcu Abla' 6 yıldır sahura kaldırıyor
45 yaşındaki 'Davulcu Abla' 6 yıldır sahura kaldırıyor

YORUMLAR
500
Kızılcahamam'da tiyatro oyuncusu davulcu vatandaşları manilerle sahura kaldırıyor Kızılcahamam'da tiyatro oyuncusu davulcu vatandaşları manilerle sahura kaldırıyor AYDINLILAR SAHURA 'DAVULCU TEYZE' İLE UYANIYOR AYDINLILAR SAHURA 'DAVULCU TEYZE' İLE UYANIYOR

Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 45 yaşındaki 'Davulcu Abla' 6 yıldır sahura kaldırıyor - Son Dakika


Son Dakika
00:56 Fenerbahçe-Galatasaray maçında tüm gözler Arda Güler'de olacak!
00:51 Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yıllar sonra bir ilke imza attı
00:39 Arkadaşına, "Peşimdeler, beni bulacaklar" dedi! Ardından lise öğrencisi viyadükten atlayarak intihar etti
00:23 Liverpool, Benfica'yı 3-1 mağlup etti!
00:16 Obama, Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye hitap etti! Biden ne yapacağını şaşırdı
00:01 Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kapısını araladı
23:59 3 kişinin öldüğü miras kavgasında küçük çocuk balkonda saklanmış!
23:28 Rusya'dan şaşırtan Dünya Kupası kararı!
22:52 Milyonlarca vatandaş bu haberi bekliyordu! Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih ve tutar belli oldu
22:48 İrfan Can Kahveci: İddiaları yok, tek amaçları bizi yenmek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 05:13:45. #1.12#
SON DAKİKA: 45 yaşındaki 'Davulcu Abla' 6 yıldır sahura kaldırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement