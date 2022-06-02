45 yaşındaki infaz koruma memuru evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

45 yaşındaki infaz koruma memuru evinde ölü bulundu

02.06.2022 11:42
45 yaşındaki infaz koruma memuru evinde ölü bulundu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde görevli infaz koruma memuru evinde ölü bulundu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde görevli infaz koruma memuru evinde ölü bulundu.

Olay, Bolbadin ilçesi Kırkgöz mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolvadin Cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Yusuf Ziya Erkan (45) işe gitmeyince durumdan şüphelenen çalışma arkadaşları Erkan'ın annesini arayarak durumu iletti. Bunun üzerine anne ilçede oturan tanıdıklarını arayarak oğlunun evine bakmasını istedi. Eve giden Erkan'ın yakınları şahsı yerde hareketsiz yatarken buldu. Ardından polise ve 112 Acil servise bilgi verilerek yardım istendi. Eve gelen sağlık görevlileri Erkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis tarafından yapılan incelemelerin ardından Erkan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

45 yaşındaki infaz koruma memuru evinde ölü bulundu
45 yaşındaki infaz koruma memuru evinde ölü bulundu

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Fabrika duvarına çarpan araçta 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Fabrika duvarına çarpan araçta 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Afyonkarahisar'da 'Büyük Taarruz'da Şuhut'un Önemi' konferansı yapıldı Afyonkarahisar'da 'Büyük Taarruz'da Şuhut'un Önemi' konferansı yapıldı
Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 45 yaşındaki infaz koruma memuru evinde ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
15:26 Döviz bürosunda yanlışlıkla bin euro fazla verilen adam, parayı sayıp arkasına bakmadan gitti!
15:19 Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı
15:17 Erdoğan'ın askeri harekat çıkışı dünya gündeminde bomba etkisi yarattı! Suriye Milli Ordusu'ndan destek videosu: Hazırız
15:13 Pakistan'da trenle yolculuk yapan 2 çocuk annesi kadına sırayla tecavüz ettiler!
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
15:09 Oyuncu Bahar Şahin ile meslektaşı Oktay Çubuk yeni aşka yelken açtı!
15:07 Taraftar Ali Koç'u yere göğe sığdıramadı! Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a vereceği maaş gündem oldu!
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
14:38 Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 15:46:02. #1.13#
SON DAKİKA: 45 yaşındaki infaz koruma memuru evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement