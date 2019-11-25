Son Dakika Haberleri: 45 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa 45 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu - Son Dakika

45 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu

6 saat önce

Kırıkkale'de 45 yaşındaki sınıf öğretmeni, evinde ölü bulundu.

45 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu, System.String[]

Kırıkkale'de 45 yaşındaki sınıf öğretmeni, evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Eren İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ebru Kalaklıoğlu (45) sabah okula gitmeyince meslektaşları telefonla ulaşmaya çalıştı. Gün boyunca Kalaklıoğlu'ndan haber alamayan meslektaşları, saat 19.30 sıralarında polisi arayarak durumu bildirdi. Yaylacık Mahallesi Şehit Mürsel Ulunç Sokak'taki 5 katlı apartmanın 2. katında ikamet eden Kalaklıoğlu'nun evine giden polis, kapıyı açan olmayınca itfaiye ekiplerinden destek istedi. Ekipler balkon kapısından içeriye girerek dış kapıyı açtı. Eve giren polis, yatak odasında Kalaklıoğlu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Öğretmenin dün hayatını kaybettiği iddia edilirken, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ile öğretmen arkadaşları da eve geldi. Ölüm haberini alan meslektaşları gözyaşlarını tutamadı.


Bekar olan Ebru Kalaklıoğlu'nun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine gönderildi. Vücudunda herhangi bir kesici veya delici ize rastlanılmayan öğretmenin ölüm nedeninin otopsi sonucu belli olacağı belirtildi. - KIRIKKALE

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu
Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar "Jigolo yapma" vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 03:46:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 45 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]