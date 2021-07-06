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45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor - Son Dakika

45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor

06.07.2021 16:58

Bursa'da 5 yaşındaki kız çocuğunu öperek taciz eden 45 yaşındaki sapık, mahalleli tarafından feci şekilde dövülmesinin ardından polise teslim edilirken, küçük kızın ailesi yaşananlara isyan etti. Küçük kızın yengesi sapığın 5 yaşındaki kızı ölümle tehdit ettiğini söylerken baba, "Kızımı öpmüş, kızım sürekli dudaklarını siliyor" ifadelerini kullandı.

Merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen olayda M.Ö., sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğuyla bir süre sohbet edip, elini omzuna atarak, yürümeye başladı. İddiaya göre M.Ö., çocuğu kimsenin olmadığı yere götürerek, öpmeye çalıştı. Bu sırada çocuğun arkadaşları, götürüldüğü yere geldi.

SAPIK MAHALLELİ TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Çocuğun arkadaşlarını gören şüpheli, küçük kızı bıraktı. Çocuğun olayı ailesine anlatması üzerine mahalleli, şüpheliyi aramaya başladı. M.Ö.'yü sokakta yürürken yakalayan mahalleli, tekme tokat dövdü. M.Ö., kanlar içinde yerde kaldı.

45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor: Kızım sürekli dudaklarını siliyor

Tacize uğradığı öne sürülen çocuğun ailesinin sinir krizi geçirdiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan M.Ö., tedavisinin ardından emniyete götürüldü. M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edildi.

45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor

ÇOCUKLA YÜRÜDÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Sapığın çocukla birlikte yürüdüğü anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, M.Ö.'nün çocukla yürüdüğü, kolunu omzuna attığı ardından ara sokağa götürdüğü ve mahallelinin, şüphelinin peşinden koştuğu anlar yer aldı.

45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor: Kızım sürekli dudaklarını siliyor

"KIZIMI ÖPMÜŞ, SÜREKLİ DUDUKLARINI SİLİYOR"

M.Ö.'nün taciz ettiği öne sürülen 5 yaşındaki kızın babası Birol D. (56) ile olaya ilk müdahale eden yengesi Tülay Y. (32) konuştu. Tülay Y., "Artık çocuklarımızdan uzak dursunlar, dokunmasınlar. Daha kaç tane çocuk ölmesi lazım. Yeğenim psikolojik olarak çökmüş durumda, yanına kimse yaklaşamıyor, herkesten çekiniyor. 'Sesini çıkarma, seni öldürürüm' demiş, yeğenim ifadesinde elimi tutu, beni öptü ve götürmeye çalıştı diyor. Bu çocuk daha 5 yaşında, bu çocuk bunları nasıl bilebilir. Siz bu çocuktan ne istiyorsunuz. Bu adam her gün o caddeden geçerken çocukların başını okşuyormuş, herkes zaten şikayetçiymiş bundan. Bunların önlemi alınsın. Çocuklarımızdan uzak dursunlar. Hepsi bizim çocuklarımız hiç fark etmiyor, çocuklar hepimizin" dedi.

Kızının psikolojisinin bozulduğunu belirten Birol D., "Bu hak mıdır, adalet midir? Bu çocuklarımızdan ne isteniyor? Lütfen, halk ve devlet olarak bu duyarlılığı paylaşalım. Kızımı öpmüş, kızım sürekli dudaklarını siliyor. 5 yaşındaki çocuktan ne istiyorsun" diye konuştu.

45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor
45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor
45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor

oyunlar, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor - Son Dakika


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