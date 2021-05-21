45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı - Son Dakika

45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı

21.05.2021 14:17
45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde nitelikli cinsel istismarda bulunduğu, o dönem 14 yaşında olan Y.S.A.'dan bir erkek bebeği dünyaya gelen Selçuk Çatalcam'ın 45 yıla kadar hapsi istendi. Konuyla ilgili hazırlanan iddianamede, Selçuk Çatalçam'ın okul çıkışında Y.S.A.'yı bir yerlerde oturma bahanesiyle arabaya bindirip tenha bir yere götürüp istismar ettiği öğrenilirken, Çatalcam'ın küçük kıza "Ailenle konuşurum. Yaşın dolduğunda evleniriz" dediği de belirtildi.

Milas ilçesinde yaşayan annesi Sevgi S. (39) ve babası Doğan A.'nın (42) boşanmalarının ardından açtıkları velayet davası sürdüğü için Fethiye'deki yurtta kalan Y.S.A., yaklaşık 8 ay önce intihara kalkıştı. Bu olayın ardından Y.S.A., annesinin talebi üzerine Muğla il merkezindeki çocuk destek birimine sevk edildi.

HAMİLE OLDUĞUNU HASTANEDE ÖĞRENDİLER

19 Ekim'de burada rahatsızlanan Y.S.A., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 38 haftalık hamile olduğu belirlenen Y.S.A. bir gün sonra 3 kilo 520 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Hastane yetkilileri, durumu, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ve annesi Sevgi S.'ye bildirildi.

ŞİKAYET ETTİLER

Sevgi S., kızından Fethiye'de kaldığı dönemde Milas'taki barda çalışan Selçuk Çatalcam'ın cinsel istismarına uğradığını öğrendiğini belirtip, Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan 10 yaşında 1 kız çocuk babası Selçuk Çatalcam, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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"YAŞIN DOLDUĞUNDA EVLENİRİZ" DİYE KANDIRMIŞ

Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'nın olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, Y.S.A.'nın, kaldığı yurttan izin alarak kardeşiyle Milas'ta kafeye gittiği, burada garsonluk yapan Selçuk Çatalcam ile konuştuğu ve konuşmada yaşı ile kaldığı yeri de söylediği belirtildi. Birkaç gün sonra Y.S.A'nın bir kez daha aynı kafeye geldiği, Selçuk Çatalcam ile birbirlerinin telefon numaralarını aldıkları belirtildi. Selçuk Çatalcam'ın 2020 yılı şubat ayında Y.S.A.'nın kaldığı Fethiye'ye gittiği, okul çıkışında Y.S.A.'yı, bir yerlerde oturma bahanesiyle arabaya bindirip tenha bir yere götürüp önce istismar ettiği belirtilen iddianamede, Selçuk Çatalcam'ın, "Ailenle konuşurum. Yaşın dolduğunda evleniriz" diyerek Y.S.A'nın yaşının 18'in altında olduğunu bildiğini bir kez gösterdiği belirtildi.

DNA TESTİ İLE KANITLANDI

Olaydan 38 hafta sonra rahatsızlanan Y.S.A.'nın, kaldırıldığı hastanede hamile olduğu tespit edildiği, ifadesinde Selçuk Çatalcam'ın istismarına uğradığını söylediği de iddianamede yer buldu. Gözaltına alınan Selçuk Çatalcam'n, Y.S.A.'nın yaşını bilmediğini savunduğu, doğan çocuktan alınan DNA örneğinin ardından olayın kesinleştiği kaydedildi. Savcı, iddianamesinde Selçuk Çatalcam'ın çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 45 yıl hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti.

"HİÇBİR KADIN, HİÇBİR ÇOCUK YALNIZ YÜRÜMEYECEK"

Y.S.A'nın avukatı İslam Gezer, "Dosyadaki Adli Tıp raporu başta olmak üzere telefon kayıtları ve alınan ifadeler sanığın suçu işlediğini açıkça göstermektedir. Sanığın hiçbir beyanı kabul edilemeyeceği gibi cezada indirim alma gayesi ile yaptığı savunmalar da dinlenilmeyecek kadar gerçeklikten uzak. DNA raporu da her şeyi gözler önüne seriyor. Sanığın en ağır cezayı alması için mücadelemize devam edeceğiz. Hiçbir kadın, hiçbir çocuk yalnız yürümeyecek" dedi.

45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı

Hisarcık, Fethiye, Selçuk, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı - Son Dakika


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