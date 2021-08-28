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45 yaşındaki Zara, konserinde giydiği siyah elbisesi ile beğeni topladı - Son Dakika

45 yaşındaki Zara, konserinde giydiği siyah elbisesi ile beğeni topladı

28.08.2021 16:58

Uzun süredir sahne almayan şarkıcı Zara, konser programlarına başladı. Son konserinde giydiği derin dekolteli siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre sahnelerden uzak kalan şarkıcılar da yeniden konserlerine başladı. Konser programları yoğun olan isimlerin başında gelen şarkıcı Zara, hayranlarının karşısına çıktığı siyah elbisesiyle övgüleri topladı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Zara, sahne için tercih ettiği derin göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozlarla adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Uzun sahne kostümü ile göz kamaştıran ve kıyafeti oldukça iyi taşıyan Zara'ya "Gittikçe gençleşiyorsun" gibi yorumlarda bulunuldu.

İşte Zara'nın beğenilen fotoğraflar:

Ünlü şarkıcı Zara, konserinde giydiği derin dekolteli siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti
Ünlü şarkıcı Zara, konserinde giydiği derin dekolteli siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti
Ünlü şarkıcı Zara, konserinde giydiği derin dekolteli siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti
Ünlü şarkıcı Zara, konserinde giydiği derin dekolteli siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti
Ünlü şarkıcı Zara, konserinde giydiği derin dekolteli siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti
Ünlü şarkıcı Zara, konserinde giydiği derin dekolteli siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti
Ünlü şarkıcı Zara, konserinde giydiği derin dekolteli siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti
Ünlü şarkıcı Zara, konserinde giydiği derin dekolteli siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti
Ünlü şarkıcı Zara, konserinde giydiği derin dekolteli siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti
45 yaşındaki Zara, konserinde giydiği siyah elbisesi ile beğeni topladı

Koronavirüs, Konser, Zara, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 45 yaşındaki Zara, konserinde giydiği siyah elbisesi ile beğeni topladı - Son Dakika Magazin


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