Üye Girişi
45. Yeşil Bursa Rallisi sona erdi - Son Dakika

45. Yeşil Bursa Rallisi sona erdi

05.09.2021 17:12

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan BTSO 45. Yeşil Bursa Rallisi, BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova ve Burak Akçay ekibinin liderliğiyle sona erdi.

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan BTSO 45. Yeşil Bursa Rallisi, BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova ve Burak Akçay ekibinin liderliğiyle sona erdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ana sponsorluğunda Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen yarışta 75 otomobil ve 150 sporcu, Orhaneli ve Keles ilçelerinde 368,94 kilometre uzunluğundaki parkurda mücadele etti.

Burak Çukurova ve Burak Akçay ekibi, iki gün süren zorlu mücadeleyi aynı takımdan Buğra Banaz ve Gürkal Menderes'in 9,6 saniye önünde ilk sırada tamamladı. Podyumun üçüncü basamağında ise Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan ve Aras Dinçer yer aldı.

Red Bull sporcusu Ali Türkkan aynı zamanda "İki Çeker" klasmanı, "Sınıf 4" ve "Genç Pilotlar" birinciliklerinin de sahibi oldu.

Sınıf N'de Evofone Rally Team'den Buğra Can Kılıç ve Yusuf Çalık, Sınıf 3'te Castrol Ford Team Türkiye'den Erol Akbaş ve Egemen Dural ve Sınıf 5'te de Clio Trophy Turkey'den Mehmet Besler ve Egemen Ertürk zafere ulaştı.

Türkiye Historic Ralli Şampiyonası klasmanında Parkur Racing takımından Üstün Üstünkaya ve Kerim Tar birinciliği kazandı. Ev sahibi ekip Onur Çelikyay ve Serdar Canbek Murat 124 ile ikinci, VW Golf GTI ile Cevdet Durmaz ve Ferhat İzzetoğlu üçüncü sırada yarışı bitirdi.

Şevki Gökerman Ralli Kupası'nda ise BC Vision Motorsport takımından Burak Başlık ve Bahadır Özcan genel klasman ve kategori 2 birinciliğini elde etti. Aynı takımdan Alpaslan Çukurova ve Can Hergüner ikinciliğe ve kategori 4 birinciliğine, Serdar Kaan Yalçın ve Güray Akgün de üçüncülüğe ulaştı. Kategori 3'te Emrah Ali Başo ve Yasin Tomurcuk, kategori 1'de ise Ali İşeri ve Bora İşeri birincilikleri elde etti.

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'na, Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından 16-17 Ekim'de İzmir Seferihisar'da gerçekleştirilecek Ege Rallisi ile devam edilecek.

45. Yeşil Bursa Rallisi sona erdi
45. Yeşil Bursa Rallisi sona erdi
45. Yeşil Bursa Rallisi sona erdi
45. Yeşil Bursa Rallisi sona erdi
45. Yeşil Bursa Rallisi sona erdi

Çukurova, Türkiye, Ralli, Bursa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 45. Yeşil Bursa Rallisi sona erdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika... Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde rehin alındı 17:37 Son dakika... Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde rehin alındı Alanyaspor, teknik direktörlük için Bülent Korkmaz'la prensipte anlaşma sağladı, yakında imzalar atılacak 17:33 Alanyaspor, teknik direktörlük için Bülent Korkmaz'la prensipte anlaşma sağladı, yakında imzalar atılacak Kabine toplantısı yarın yapılacak! Ana gündem pandemi kurallarının güncellenmesi olacak 17:16 Kabine toplantısı yarın yapılacak! Ana gündem pandemi kurallarının güncellenmesi olacak
ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi 16:54 ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor 16:46 MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor Taliban'dan Almanya'ya mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız 15:26 Taliban'dan Almanya'ya mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız
Yardım maçında rezalet! Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme 15:19 Yardım maçında rezalet! Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor 13:28 Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor

Son Dakika Haberleri
17:40 Kargaları korkutmak için av tüfeğiyle havaya ateş açtı! Yaşlı adam, yanlışlıkla balkondaki komşusunu vurdu
17:37 Son dakika... Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde rehin alındı
17:33 Alanyaspor, teknik direktörlük için Bülent Korkmaz'la prensipte anlaşma sağladı, yakında imzalar atılacak
17:20 Tren kazasında hayatını kaybeden kadın, babasına "Kelle koltukta gidiyoruz" demiş
17:15 Kabine toplantısı yarın yapılacak! Ana gündem pandemi kurallarının güncellenmesi olacak
17:02 Sarı-Lacivertlilerin yeni transfer Crespo'nun maliyeti belli oldu! Portekiz ekibine 600 bin euro ödenecek
16:54 ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi
16:52 ABD'nin ülkeden çıkmasıyla Taliban'ın ele geçirdiği Bagram, ilk kez görüntülendi
16:50 Hagi'den "Sen mi Alex mi?" sorusuna samimi cevap: Ben tarih yazdım
16:48 Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda turu garanti altına aldı
Kargaları korkutmak için av tüfeğiyle havaya ateş açtı! Yaşlı adam, yanlışlıkla balkondaki komşusunu vurdu Kargaları korkutmak için av tüfeğiyle havaya ateş açtı! Yaşlı adam, yanlışlıkla balkondaki komşusunu vurdu         
17:40
DEAŞ'lı teröristler, önce kontrol noktasını taradılar sonra yardım gelen polisleri mayınlı tuzaklarına düşürdüler DEAŞ'lı teröristler, önce kontrol noktasını taradılar sonra yardım gelen polisleri mayınlı tuzaklarına düşürdüler         
17:35
Tren kazasında hayatını kaybeden kadın, babasına Tren kazasında hayatını kaybeden kadın, babasına "Kelle koltukta gidiyoruz" demiş         
17:21
Sarı-Lacivertlilerin yeni transfer Crespo'nun maliyeti belli oldu! Portekiz ekibine 600 bin euro ödenecek Sarı-Lacivertlilerin yeni transfer Crespo'nun maliyeti belli oldu! Portekiz ekibine 600 bin euro ödenecek         
17:03
Hagi'den Hagi'den "Sen mi Alex mi?" sorusuna samimi cevap: Ben tarih yazdım         
16:51
Bu görüntüler yok artık dedirtti! Hatay'lı vatandaşlar uyarıları dinlemedi, Suriye'den sızan petrol sızıntısının içinde yüzdü Bu görüntüler yok artık dedirtti! Hatay'lı vatandaşlar uyarıları dinlemedi, Suriye'den sızan petrol sızıntısının içinde yüzdü         
15:44
Son dakika: Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı Son dakika: Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı         
15:24
Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı         
14:29
Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi         
13:26
Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız         
12:37
Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu         
12:17
6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım 6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım         
11:44
Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi "Hepimizin gözü önünde oldu" diyerek buldu         
11:41
Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak         
09:49
Hande Yener dediğini yaptı! Hande Yener dediğini yaptı! "Daha açık giyeceğim" lafından sonra sütyenle sahne aldı         
09:22
Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti         
18:58
Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2021 18:10:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 45. Yeşil Bursa Rallisi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement