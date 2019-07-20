45 yıl önce dikilen sarmaşık tüm okulu sardı

AFYONKARAHİSAR Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine 45 yıl önce dikilen sarmaşık, tüm binayı sardı. Görüntüsüyle ilgi çeken, okulu botanik bahçesine çeviren sarmaşık, bu haliyle duvar için de mantolama görevi görüyor.Afyonkarahisar kent merkezinde, 1943 yılında sanat ortaokulu olarak eğitime açılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1947- 1948 eğitim öğretim yılında, bugün halen eğitime devam edilen 24 bin metrekarelik kampüse taşındı. Okulun eski çalışanlarından Vural Poyraz ve arkadaşları, 1974 yılında okulun bahçesini düzenlemek için çam ve meyve ağaçlarının yanı sıra sarmaşık dikti. 45 yıl önce dikilen sarmaşık, okulun dış yüzeyini komple kapladı.Dikildiği günden itibaren okul çalışanlarının özenle baktığı sarmaşık ve ağaçlar, botanik bahçesini andırıyor. Kuşların dallarına yuva yaptığı ağaçlar, onlar için eşsiz bir yaşam alanı sunuyor. Bin öğrencisi bulunan okul, kente gelen yerli ve yabancı turistlerden de ilgi görüyor.İLK DİKİM 1974'TE YAPILDIOkul müdürü Osman Tezgiden, binanın 1943 yılında ortaokul olarak inşa edildiğini söyledi. 1947 yılında ilave bina yapıldığını ve lise bölümünün açıldığını kaydeden Tezgiden, lisenin bulunduğu kampüse 1965 yılında 3 blok daha ilave edildiğini vurguladı. A Blok'un hem eğitim, hem idare binası olarak hizmet verdiğine değinen Osman Tezgiden, 1943 yılından bu eğitim öğretim yılına kadar yaklaşık 30 bin mezun verdiklerini söyledi. Kendisinin de okulun mezunu olduğunu belirten Tezgiden, okul bahçesine 1974 yılında çalışanlardan Vural Poyraz tarafından sarmaşık dikildiğini kaydetti.YAZIN DOĞAL KLİMA ETKİSİZamanla okul bahçesine çam ve meyve ağaçları da dikildiğini anlatan Tezgiden, "Benim okuduğum dönemde hizmetlimiz Vural Poyraz ilgilendi. Diğer çalışanlarla birlikte dikti. Sarmaşık hızla büyüdü ve okulun duvarlarını sarmaya başladı. Bakımı itinayla yapıldı. Tüm duvarları sardı. Çok hızlı gelişen bir bitki. Yaz döneminde pencerelerimizi dahi kaplıyor. Bu nedenle budama yapıyoruz. Çok zahmetli bir bitki değil. Sabah güneşi alan bir bitki ve güneşe göre kendine yer seçimi yapıyor. Yazın doğal klima etkisi yapıyor" dedi.OKUL EN ÇOK TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOROkulun bu doğal halinin turistlerin de ilgisini çektiğini ifade eden Osman Tezgiden, şöyle konuştu:"Okulumuz şehrin ortasında vaha gibi. Vatandaşların, misafirlerin ve turistlerin ilgisini çekiyor. Buraya gelip fotoğraf çekiyorlar. Özellikle üniversite öğrencileri ziyaret ediyor. Biz de onları gördükçe mutluluk duyuyoruz."'HAŞERE KONUSUNDA SIKINTIMIZ YOK 'Mezun olduğu okulda görev yapmaktan mutlu olduğunu anlatan Osman Tezgiden, "Okulumuzun farklı bir görselliği var. Mutluyuz. Özellikle sarmaşığın sardığı bölümlere bakım yaptırmıyoruz ve boya gerektirmiyor. Zaten bitkinin ayakları binayı sarmış şekilde. Haşere konusunda şikayetimiz de yok. Çünkü sarmaşık haşere barındırmıyor" diye konuştu.BAKIMINI TİTİZLİKLE YAPIYORUZTezgiden, öğrencilerin de okulun bu halini çok sevdiğini ve koruduğunu söyledi. Eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerin bahçenin bakımını yaptığına değinen Osman Tezgiden, "Bakımında yardımcı oluyorlar. Hatta öğrencilerimiz ağaç getirip dikiyor" dedi.