Son Dakika Haberleri: 45 yıl sonra madalyalarına kavuştular
Son Dakika Güncel Haber

45 yıl sonra madalyalarına kavuştular

2 saat önce

Bartın'da 64 Kıbrıs gazisine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen Milli Mücadele Madalyası ve Beratları düzenlenen törenle verildi.

45 yıl sonra madalyalarına kavuştular, System.String[]
Bartın'da 64 Kıbrıs gazisine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen Milli Mücadele Madalyası ve Beratları düzenlenen törenle verildi.

Bartın'da 64 Kıbrıs gazisine KKTC tarafından Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi. Bartın Valiliğinde düzenlenen törene Vali Sinan Güner, Bartın Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Mustafa Çalışkan, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Gökcan Yaman, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Şahin, Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altunok, vali yardımcıları, gaziler ve yakınları katıldı.

Törende konuşan Vali Güner, Kıbrıs Barış Harekatı'nın dünya tarihinde bir kahramanlık örneği olduğunu belirtti. Vali Güner, "Kahramanlık ruhu Türk milletinin her ferdinde vardır ve şartlar oluştuğu takdirde her yerde ortaya çıkar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugünlere gelmesinde bu harekatın planlanmasından uygulamasına kadar emeği geçen herkesin büyük payı var. En büyük pay şüphesiz ölümü göze alarak göğüs göğüsse mücadele eden şehitlerimiz ve siz kahraman gazilerimize ait. Sizin cesaretiniz, fedakarlığınız ve dirayetinizle bu başarı elde edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün yöneticilerine şükranlarımızı arz ediyor, bu kadirşinaslığı gösterdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu duygularla bir kez daha hayatını kaybeden, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, siz değerli gazilerimize şükranlarımı sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi. - BARTIN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:37 Kaynak: İHA
Bartın, Kıbrıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pençe Harekatı'nda yaralanan 2 askerimiz şehit oldu Şenol Güneş: Fransa'yı yenmek için her şeyi yapacağız Komünist başkanın uygulamalarına Valilikten sert tepki Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 17:42:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 45 yıl sonra madalyalarına kavuştular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]