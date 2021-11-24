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45 yıl sonra öğretmenleriyle bir araya geldiler - Son Dakika

45 yıl sonra öğretmenleriyle bir araya geldiler

24.11.2021 17:08

- 45 yıl sonra öğretmenleriyle bir araya geldiler 45 yıl sonra 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, mezun oldukları okulun bahçesinde öğretmenlerini ağırladılar Antalya'da 45 yıl önce, okullarından mezun olan öğrenciler düzenlenen etkinlikle uzun aradan sonra öğretmenleri ile bir araya geldi.

- 45 yıl sonra öğretmenleriyle bir araya geldiler

45 yıl sonra 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, mezun oldukları okulun bahçesinde öğretmenlerini ağırladılar

ANTALYA - Antalya'da 45 yıl önce, okullarından mezun olan öğrenciler düzenlenen etkinlikle uzun aradan sonra öğretmenleri ile bir araya geldi.

Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi bölgesindeki Atatürk İlkokulu'ndan 45 yıl önce mezun olan bir grup öğrenci 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, binlerce öğrenci yetiştiren öğretmenleri ile yıllar sonra bir araya geldi. Bugünlerde Olgunlaşma Enstitüleri olarak hizmet veren okulun bahçesinde öğretmenleri Gönül Koçak'ı karşılayan öğrenciler duygusal anlar yaşadı. Öğrencileri ellerinden öptükleri öğretmenleri Koçak'a günün önemine binayen çiçek takdim etti. 44 yıllık meslek hayatının ardından emekli olan 75 yaşındaki Koçak, daha sonra öğrencileri ile sohbet etti. Çeşitli meslek gruplarından olan öğrenciler 45 yıl sonra gördükleri öğretmenlerine o günlere ait anıları paylaştı.

"Önemli gündü"

Valilikte memur olarak görev yapan Hakan Şimşek, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle 45 yıl önce mezun oldukları okulun bahçesinde öğretmen ve arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini bildirdi.

Atatürk İlkokulu'nun 1-A şubesi öğrencilerinin 45 yıl sonra buluştuğunu dile getiren Şimşek, " Daha güzeli bizim geleceğimize imzasını atan, bize özverisiyle katkı veren değerli öğretmenimiz Gönül Koçak'ı da aramızda ağırladık. Sınıf arkadaşlarımızla öğretmenimizle o günleri okulumuzun bahçesinde yad ederek, bu önemli günde bir araya geldik. Çok mutluyuz, gururluyuz. İlkokul eğitimi çok önemli, o dönemin şartlarına göre çok güzel eğitim aldık. Bunda öğretmenimizin katkısı çoktur. Hayatımın her aşamasında öğretmenimin imzasını hissettim. Bu bir minnet borcudur. Bu bölgede büyüdük. Okulun hayatımızda çok önemli bir yeri var. Okulumuz ayakta, hocamız arkadaşlarımız hayatta. Güzel bir duygu yaşadık" dedi.

" O günkü gibi heyecanlandık"

Koçak'ın öğrencilerinden Nurseven Güler, arkadaşları ve öğretmenleriyle 45 yıl sonra bir arada olmanın mutluğunu yaşadığını belirtti.

45 yıl sonra yeniden heyecanlandığını dile getiren Güler, "Bende eğitimin içindeyim. Bugün çok heyecanlı ve gururlu gündü. Bu okulda kolej gibi okuduk. Öğretmenimiz çok özel biriydi. Disipliniyle, duruşuyla bize çok şeyler kazandırdı. Çok heyecanlandım elim ayağım titredi. Aramızda olmasına çok sevindik. Çok göz önünde olmayı sevmez öğretmenimiz. 24 Kasım'a öğretmenimizle bir araya geldik, çok mutlu olduk" diye konuştu.

Etkinlikte Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal'da Gönül Koçak'a el işlemesi çanta hediye etti.

45 yıl sonra öğretmenleriyle bir araya geldiler
45 yıl sonra öğretmenleriyle bir araya geldiler
45 yıl sonra öğretmenleriyle bir araya geldiler
45 yıl sonra öğretmenleriyle bir araya geldiler

Öğretmenler Günü, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 45 yıl sonra öğretmenleriyle bir araya geldiler - Son Dakika


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