45 yıldır aynı caminin minaresine yuva yapıyorlar - Son Dakika
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45 yıldır aynı caminin minaresine yuva yapıyorlar

09.05.2022 13:06

- 45 yıldır aynı caminin minaresine yuva yapıyorlar Leylekler köyün simgesi oldu Osmaniye'nin Sakarcalık köyünde aynı caminin minaresine 45 yıldır yuva yapan leylekler köyün simgesi oldu.

- 45 yıldır aynı caminin minaresine yuva yapıyorlar

Leylekler köyün simgesi oldu

OSMANİYE - Osmaniye'nin Sakarcalık köyünde aynı caminin minaresine 45 yıldır yuva yapan leylekler köyün simgesi oldu.

Osmaniye- Kadirli karayolu üzerinde bulunan Sakarcalık Köyü camisi minaresindeki leylek yuvası yoldan geçenlerin de ilgisini çekiyor. 1966 yılında yapılan cami minaresine ilk defa 1977 yıllarında leylekler yuva yaptı. Köye gelen ve birkaç yere yuva yapan leylek sonunda köy camisinin minaresini kendisine yuva seçti. Yaklaşık 45 yıldır aynı caminin minaresinde kuluçkaya yatan leylekler köy halkı tarafından titizlikle korunuyor. Köyün adeta simgesi haline gelen leylekler Sakarcalık Köyünün "Leylekli köy" olarak anılmasını sağladı.

"Kendimi bildim bileli leylekler bu minareye yuva yapıyor" diyen 63 yaşındaki bir köy sakini, "Gelip gider bu leylekler köylülerimizde leylekleri çok seviyor. Kadirli'ye de gitsen Osmaniye'ye de gitsen Sakarcalık Köyüne leylekli köy derler. Her yıl gelirler buraya Ağustos ayında da geri giderler" dedi.

Dron ile havadan görüntülenen minaredeki leylek yuvasında, leyleğin yumurta yaptığı görülüyor. Kuluçkadan bu minarede çıkan yavru leylekler kanat çırpıp uçmayı öğrendikten sonra ağustos eylül ayı gibi daha sıcak ülkelere göç etmek üzere ayrılıyor.

45 yıldır aynı caminin minaresine yuva yapıyorlar
45 yıldır aynı caminin minaresine yuva yapıyorlar
45 yıldır aynı caminin minaresine yuva yapıyorlar
45 yıldır aynı caminin minaresine yuva yapıyorlar

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Kaynak: İHA

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