45 yıldır insanları def çalarak sahura uyandırıyor - Son Dakika
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45 yıldır insanları def çalarak sahura uyandırıyor

07.04.2022 11:21

Irak'ın Kerkük kentinde yaşayan Nejdet Şükür, 45 yıldır ramazan ayında insanları sahura def çalarak uyandırıyor.

Irak'ın Kerkük kentinde yaşayan Nejdet Şükür, 45 yıldır ramazan ayında insanları sahura def çalarak uyandırıyor.

Osmanlı'dan bu yana Türk kültüründe ramazan aylarında ayrı bir öneme sahip olan davulla sahura kalkmanın yanında def çalarak uyandırma geleneğinin sürdüğü Kerkük'te, 66 yaşındaki Nejdet Şükür bu işi severek yapıyor.

AA muhabirine konuşan Şükür, gençliğinden beri def çalmayı çok sevdiğini belirterek, "Daha 21 yaşındayken ramazan boyunca def çalarak insanları sahura uyandırma geleneğini büyüklerimizden öğrendik." dedi.

Her yıl olduğu gibi gençleri de yanına alarak bu ramazanda da sahur öncesi def çaldığını aktaran Şükür, şöyle devam etti:

"Kerkük'ün Musalla, Piryadi, Çukur, Avcı ve Bulak mahallelerinde sokak sokak dolaşarak def çalıyorum. Genellikle mahalle gençlerinden oluşan beş kişilik arkadaş grubuyla bu işi yapıyoruz. Tamamen gönüllü olarak yaptığımız bu işle bu kutsal ayda sevap kazanmak istiyoruz."

"Bu geleneğin sürmesini istiyoruz"

Def çalma geleneğinin Irak'ın kültür ve tarihinde önemli yeri olduğunu belirten Şükür, bu geleneğin devam etmesi için mahalledeki gençleri yanına aldığını ve yeni nesillere bu işin aktarılmasına çalıştığını söyledi.

Şükür, Kerkük yerel idare ya da belediyesinden bu geleneğin sürdürülmesi için destek beklediklerini dile getirdi.

Teknolojinin bu geleneğin sürdürülmesine engel olmadığına işaret eden Şükür, eskisine göre azalsa da insanların sahur öncesi def sesinin kendilerini uyandırmasını beklediğini bildirdi.

"İnsanları sahura uyandırmak huzur verici"

Her akşam Nejdet Şükür'e katılarak bu işi hobi olarak yaptığını dile getiren Hasan Muhammed, çocukluğundan beri def ile insanları uyandırma geleneğine katıldığını ifade etti.

Muhammed, "İnsanları sahura uyandırıyor olmak çok huzur verici bir iş. Allah katında da unutulmaz." diye konuştu.

Piryadi mahallesi sakinlerinden Ahmed Ali, def ile insanları sahura uyandırma yönteminden çok memnun olduklarını söyledi.

Çocukluğundan beri Nejdet Şükür ve yanındaki arkadaşlarının her ramazan ayında 30 gün boyunca def ile kendilerini uyandırmalarından mutlu olduğunu belirtti.

Ali, teknolojinin ilerlemesine ve çeşitli uyandırma cihazların olmasına rağmen bu geleneğin büyük bir manevi değeri olduğunu anlattı.

45 yıldır insanları def çalarak sahura uyandırıyor
45 yıldır insanları def çalarak sahura uyandırıyor
45 yıldır insanları def çalarak sahura uyandırıyor

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Osmanlı, Kerkük, Türk, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 45 yıldır insanları def çalarak sahura uyandırıyor - Son Dakika


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