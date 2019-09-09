Son Dakika Haberleri: 45 yıldır kesintisiz enerji üretiyor
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45 yıldır kesintisiz enerji üretiyor

1 saat önce

Keban Barajı hidroelektrik santralinde (HES) 45 yılda 260 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretildi.

45 yıldır kesintisiz enerji üretiyor, System.String[]

Keban Barajı hidroelektrik santralinde (HES) 45 yılda 260 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretildi.

Keban, HES, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:30 
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