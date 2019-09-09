45 yıldır kesintisiz enerji üretiyor
1 saat önce
Keban Barajı hidroelektrik santralinde (HES) 45 yılda 260 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretildi.
Keban Barajı hidroelektrik santralinde (HES) 45 yılda 260 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:30
Okulun ilk günü tatilden paylaşım yapan Şeyma Subaşı'na tepki yağdı! Kadınlar tuvaletine giren davetsiz misafir, büyük paniğe neden oldu Erdoğan'dan, "Yıldırım'ı çok seviyorum" diyen öğrenciye: Ama sen beni kıskandırıyorsun