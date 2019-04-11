Son Dakika Haberleri: 450 Bin Kişiye Anadolu Lezzetleri Şovu

450 Bin Kişiye Anadolu Lezzetleri Şovu

12 dakika önce

ANADOLU lezzetlerini Avrupalı Türklerle buluşturan Suntat, 27 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Mannheim Maimarkt Tüketici Fuarı'nda Anadolu lezzetleri şovu yapacak.

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ANADOLU lezzetlerini Avrupalı Türklerle buluşturan Suntat, 27 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Mannheim Maimarkt Tüketici Fuarı'nda Anadolu lezzetleri şovu yapacak. Suntat, her yıl yaklaşık 450 bin kişinin gezdiği fuarın halle 08, 0870 numaradaki 100 metrekarelik standında Çorum leblebisi kavurup, mantı pişirecek. Kısır ile birlikte Anadolu'nun bir çok lezzetini de ziyaretçilerine sunacak.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:47 
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