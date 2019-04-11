450 Bin Kişiye Anadolu Lezzetleri Şovu

ANADOLU lezzetlerini Avrupalı Türklerle buluşturan Suntat, 27 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Mannheim Maimarkt Tüketici Fuarı'nda Anadolu lezzetleri şovu yapacak.

ANADOLU lezzetlerini Avrupalı Türklerle buluşturan Suntat, 27 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Mannheim Maimarkt Tüketici Fuarı'nda Anadolu lezzetleri şovu yapacak. Suntat, her yıl yaklaşık 450 bin kişinin gezdiği fuarın halle 08, 0870 numaradaki 100 metrekarelik standında Çorum leblebisi kavurup, mantı pişirecek. Kısır ile birlikte Anadolu'nun bir çok lezzetini de ziyaretçilerine sunacak.

Haber Yayın Tarihi :

Son Dakika! Fransa'nın Skandal Ermeni Soykırımı Kararına Beştepe'den Tepki: Hadsizlik Örneğidir

Uysal'ın Soyadı İddiasına İmamoğlu'ndan Cevap: En Komiği Buydu

Merkez Bankası Toplam Rezervleri 1 Milyar 64 Milyon Dolar Arttı

Son Dakika! Sudan Savunma Bakanlığı: El Beşir'i Tutukladık, Askeri Konsey İki Yıl Görev Yapacak