Son Dakika Haberleri: 450 maket motosikletten oluşan kolleksiyonu var
Son Dakika Güncel 450 maket motosikletten oluşan kolleksiyonu var

450 maket motosikletten oluşan kolleksiyonu var

49 dakika önce

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan Hamdi Nart (42), çocuk yaşta başlayan motosiklet merakı tutkuya dönüştü.

450 maket motosikletten oluşan kolleksiyonu var, System.String[]

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan Hamdi Nart (42), çocuk yaşta başlayan motosiklet merakı tutkuya dönüştü. Nart, çoğunluğu yurt dışından satın alınan 450 maket motosikletten oluşan kolleksiyonun sahibi oldu.

Kırkağaç ilçesinde internet kafe işleten Hamdi Nart, çocukluktan gelen motosiklet merakıyla 450 maket motosikleti dükkanına yaptırdığı vitrinde sergiliyor. Maket motosikletlerinin yüzde 80'ini Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkelerden temin ettiğini, diğerlerini Türkiye'nin çeşitli illerinden satın aldığını ifade eden Nart, maket motosiklet koleksiyonuna toplam 35 bin lira harcadı. Koleksiyonundaki maket motosikletlerin en ucuzuna 20 lira, en pahalısına 5 bin lira verdiğini belirten Hamdi Nart, "20 yıldır biriktirdiği motosiklet maketleriyle Türkiye'nin en büyük maket koleksiyonlarından birine sahibim. Bu durum zamanla tutkuya dönüştü. Türkiye'de bu kadar motosiklet maketini bulmak gerçekten zor. O nedenle birçoğunu yurt dışından eş dosta getirttim. Bazılarını da internetten sipariş verip, aldım. Bunun dışında 3 adet de kullandığım gerçek motosikletim var" dedi.

Motosiklet merakının küçük yaşlarda televizyonlarda görmesiyle başladığını anlatan Hamdi Nart, "Denk geldikçe maket motosikletler alıyorum. Maket koleksiyonum içerisinde cross, scooter, racing gibi motosiklet maketi çeşidi bulunuyor. Bunları kesinlikle satma gibi bir düşüncem yok. Ben yaşadığım sürece benimle birlikte kalacak, ben öldükten sonra değerini bilen birisine bağışlayacağım. Bunların herhangi bir bakımı yok, sadece tozlarını alıyoruz. Ama tozlarını almak bile 2-3 gün sürüyor" diye konuştu.


Motosiklet, Kırkağaç, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:59 Kaynak: DHA
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