450 yıllık camide, 500 yıllık gelenek - Son Dakika
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450 yıllık camide, 500 yıllık gelenek

14.03.2022 11:22
450 yıllık camide, 500 yıllık gelenek

Erzurum'un 500 yıllık geleneği, '1001 Hatim' bu yıl yedinci kez Kocaeli'nde gerçekleşti.

Erzurum'un 500 yıllık geleneği, '1001 Hatim' bu yıl yedinci kez Kocaeli'nde gerçekleşti. Mimar Sinan'ın eseri 450 yıllık Pertev Mehmet Paşa Cami, dualar ile yankılandı.

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu (KEDFE), Erzurum'un asırlık geleneği olan '1001 Hatim'i Kocaeli'ye taşıyarak 10 bin 415 hatim ile dua programı gerçekleştirdi. KEDFE'nin bu yıl 7'ncisini düzenlediği 1001 Hatim programı 450 yıllık Pertev Mehmet Paşa Camii'nde gerçekleşti. Bu yıl hatimlerin okunmasına her hafta derneklerde devam ettiren KEDFE yönetimi, hatimlerin Kocaeli'nin 12 ilçesine ulaşmasını sağladı. Kocaeli dışından da hatimlerin geldiği programın, finalinin gerçekleştirildiği dua programına yoğun katılım gerçekleşti. Programa; Kocaeli AK Parti Milletvekilleri İlyas Şeker ile Cemil Yaman, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşem, Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Sapanca Milli Eğitim Şube Müdürü İmdat Akbaba, MHP il Başkanı Yunus Emre Kurt, İzmit Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, Derince Müftüsü Mecit Amil, Körfez Müftüsü Muhammet Aydın, KEDFE kurucu başkanı Gencay Yıldıztekin, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Deniz Ticaret Odası Başkanı Vefat Doğusel, dernek başkanları, federasyon yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Erzurumlu vatandaşlar katıldı.

Programda selamlama konuşması yapan KEDFE Başkanı Tekin Dursun, "Böylesine anlamlı bir programı Kocaeli'ye taşıyıp bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm yönetici arkadaşlarımıza dernek başkanlarımıza ve hemşehrilerimize sonsuz teşekkür ederiz. Bundan sonrada ara vermeden Erzurum'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunu yine 1001 hatimler ile kutlamaya devam edeceğiz ve tüm şehitlerimizi ahirete irtihal etmiş tüm gazilerimizi anmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından dualar okundu, ilahiler söylendi. Hafızların kuran-ı kerim ziyafeti kulakların pasını sildi. 1001 hatim programı edilen dua ile sona erdi.

(Cüneyt Önelge/İHA)

450 yıllık camide, 500 yıllık gelenek
450 yıllık camide, 500 yıllık gelenek
450 yıllık camide, 500 yıllık gelenek
450 yıllık camide, 500 yıllık gelenek
450 yıllık camide, 500 yıllık gelenek

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milli eğitim bakanlığı, Erzurum, Kocaeli, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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