Son Dakika Haberleri: 450 yıllık kubbelere restorasyon başladı
Son Dakika Güncel 450 yıllık kubbelere restorasyon başladı

450 yıllık kubbelere restorasyon başladı

1 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde geçtiğimiz ay üzerindeki kurşun kaplamaların çalındığı 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Cami'nin kubbelerinin onarım çalışmaları başladı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde geçtiğimiz ay üzerindeki kurşun kaplamaların çalındığı 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Cami'nin kubbelerinin onarım çalışmaları başladı. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri yaklaşık 100 bin TL'yi bulacak çalışmaların önümüzdeki kış ayları öncesinde bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Lüleburgaz'da yaklaşık 2 ay önce üzerindeki kurşun kaplamaların hırsızlar tarafından çalındığı 450 yıllık tarihi Sokullu Mehmet Paşa Cami'nin hasar gören kubbelerinin onarım çalışmaları başladı. Bu kapsamda Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler caminin medrese bölümündeki kubbelerine iskele kurmaya başladı.

"EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK"

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri caminin kubbelerinin onarımı için devletin ihaleye çıktığını ve ihale sonucunda çalışmaların başladığını söyledi. Yetkililer, kubbelerin onarım işlemlerinin kış ayları gelmeden tamamlanacağı müjdesini verirken, çalışmaların yetişmemesi durumunda kubbelere koruyucu önlem alınıp, bahar ayında devam edeceğini belirtti.

(İHA)

450 yıllık kubbelere restorasyon başladı

Sokullu Mehmet Paşa, Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:10 Kaynak: İHA
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