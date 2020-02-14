450 yıllık tarihi cami tekrar ibadete açıldı - Son Dakika
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450 yıllık tarihi cami tekrar ibadete açıldı

6 saat önce

AYDIN'ın Karacasu ilçesindeki 450 yıllık tarihi Çarşı Camii, Cuma namazının kılınması ile tekrar ibadete açıldı.

450 yıllık tarihi cami tekrar ibadete açıldı, System.String[]

AYDIN'ın Karacasu ilçesindeki 450 yıllık tarihi Çarşı Camii, Cuma namazının kılınması ile tekrar ibadete açıldı.

Karacasu'daki Hacı Ali Ağa Camii olarak da bilinen tarihi Çarşı Camii'nde 1.5 yıl süren restorasyon çalışması tamamlandı. 450 yıllık olan ve Klasik Osmanlı mimarisine sahip taş döşeme işçiliği ile yapılan Karacasu Çarşı Cami, Cuma namazının kılınması ile tekrar ibadete açıldı. İç ve dış kısmında daha önce restorasyonlarla üzerleri kapatılan pek çok duvar süslemesi de yeni çalışmayla gün yüzüne çıkartıldı.

Ayrıca batı cephesindeki çeşme de onarılırken, çevre düzenlemeleri gerçekleştirildi. Çökme durumuna gelen çatı ince çalışmalarla kurtarılırken, çöken tavan da yapılan restorasyon çalışmaları ile yerine yerleştirildi. Mevcut duvar motiflerinin dışında kalan, yeni ortaya çıkartılan bu motiflerin örnekleri kalemkarların ince çizimlerinin ardından Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na gönderildi.

İş tamamlama süresi 450 gün olarak belirlenen ancak çeşitli aksaklıklar nedeniyle geciken caminin restorasyonunun, yaklaşık 1 milyon TL'ye mal olduğu belirtildi.

Öte yandan mart ayında Buharkent İlçe Müftüsü Mehmet Karatuğ Aydın'ın katılımıyla Çarşı Cami için bir açılış töreninin yapılacağı da bildirildi.




Karacasu, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:30 Kaynak: DHA
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