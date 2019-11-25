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453 kiloluk domuzu görenler gözlerine inanamadı
6 saat önce
Sakarya'nın Geyve ilçesinde avcılar tarafından öldürülen 453 kilogramlık domuzu görenler gözlerine inanamadı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:45 Kaynak: İHA
Sakarya'nın Geyve ilçesinde avcılar tarafından öldürülen 453 kilogramlık domuzu görenler gözlerine inanamadı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde domuz avına çıkan 8 arkadaş Dereköy Mahallesi mevki'inde sıkıştırdıkları domuzu vurarak öldürdü. Domuzun büyüklüğü karşısında gözlerine inanamayan avcılar, öldürdükleri domuzun fotoğraflarını da çekerek sosyal medyada paylaştı. Avcılardan Semin Kanbur isimli vatandaş, kantar ile tarttıkları domuzun ağırlığının 453 kilogram çıktığını ve ilk defa böylesine büyük bir domuz gördüklerini ifade etti. - SAKARYA
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