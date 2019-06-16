Son Dakika Haberleri: 46. Altın Kiraz Festiva
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46. Altın Kiraz Festiva

1 saat önce

Kocaeli'de Körfez "Altın Kiraz" festivalinin 46'ncısı düzenlendi.

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Kocaeli'de Körfez "Altın Kiraz" festivalinin 46'ncısı düzenlendi.
Ağadere Caddesi'nden Tütünçiftlik Kültür Merkezi Şehitler ve Demokrasi Meydanı'na kadar kortej yürüyüşüyle başlayan festival, Körfez Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle devam etti.
Mehter takımı konserinin ardından yorumcu Şenol Çaça sahne aldı.
Festival, Karadeniz müziği yorumcusu Ekin Uzunlar'ın konseriyle sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:33 Kaynak: AA
Kiraz, Kocaeli, Körfez, Kültür Sanat
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