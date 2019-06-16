46. Altın Kiraz Festiva
1 saat önce
Kocaeli'de Körfez "Altın Kiraz" festivalinin 46'ncısı düzenlendi.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:33 Kaynak: AA
'de Körfez
"Altın Kiraz
" festivalinin 46'ncısı düzenlendi.
Ağadere Caddesi'nden Tütünçiftlik Kültür Merkezi Şehitler ve Demokrasi Meydanı
'na kadar kortej yürüyüşüyle başlayan festival, Körfez Belediyesi
Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle devam etti.
Mehter takımı konserinin ardından yorumcu Şenol Çaça sahne aldı.
Festival, Karadeniz
müziği yorumcusu Ekin Uzunlar'ın konseriyle sona erecek.
Kocaeli'de sel felaketi! 1 kişi hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu 2 yıl sonra açıkladı: Polisin bize müdahale edeceği duyumunu almıştık
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Sokakta yürüyen gencin suratına tiner attılar
Erdoğan, "Hepsini yıkın" demişti, turizm cennetinde yıkım yeniden başladı