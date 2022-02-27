46 DALGIÇ KARASU'DA YAĞMUR'U ARIYOR - Son Dakika
Üye Girişi

46 DALGIÇ KARASU'DA YAĞMUR'U ARIYOR

27.02.2022 12:08

MUŞ'ta Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan'ı (17) arama çalışmaları 6'ncı güne girdi.

MUŞ'ta Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan'ı (17) arama çalışmaları 6'ncı güne girdi. 46 polis dalgıç, diğer kurumlara ait ekiplerle Karasu'yu tarıyor. İMKB Lisesi öğrencisi Yağmur Özkan, 22 Şubat akşamı Sütlüce Mahallesi'ndeki köprüden Karasu Nehri'ne düştü. Özkan'ın suya düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Bitlis, Elazığ, Adıyaman ve Van emniyet müdürlüklerinde görevli 23 dalgıç polis de çalışmalara destek veriyor. İHA ve dron ile nehir yüzeyi, iz takip köpekleriyle de kıyıda tarama yapıldı. Ancak şu ana kadar Yağmur'u izine rastlanmadı.

DALGIÇ SAYISI 46'YA YÜKSELDİ

Ekiplerin 50 metre uzunluğundak ağ çektikleri Karasu'daki arama çalışmalarının 6'ncı gününe Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'nın 23 kişilik sualtı arama kurtarma ekibi de katıldı. Sayıları 46'ya çıkan dalgıçlar, diğer kuruluşlara bağlı ekiplerle Karasu Nehri'nde Yağmur'dan bir iz bulmak için aramasını sürdürüyor.

46 DALGIÇ KARASU'DA YAĞMUR'U ARIYOR
46 DALGIÇ KARASU'DA YAĞMUR'U ARIYOR
46 DALGIÇ KARASU'DA YAĞMUR'U ARIYOR

YORUMLAR
500
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'un son görüntüleri ortaya çıktı Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'un son görüntüleri ortaya çıktı NEHRE DÜŞEN YAĞMUR İÇİN 9 KİLOMETRELİK ALAN TARANACAK NEHRE DÜŞEN YAĞMUR İÇİN 9 KİLOMETRELİK ALAN TARANACAK

112 Acil Çağrı, Karasu Nehri, Sütlüce, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 46 DALGIÇ KARASU'DA YAĞMUR'U ARIYOR - Son Dakika


Son Dakika
12:07 Son Dakika! Ukrayna'nın İstanbul isteğinin ardından bir açıklama da Türkiye'den geldi: Ateşkes için müzakereler hemen başlamalı
11:30 Son Dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den İstanbul önerisi! Rusya ile müzakerelerin adresi değişebilir
11:28 Sosyal medyayı ikiye böldü! Aleyna, file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi
11:25 Meteoroloji uyardı! Güneşli günler bitti, kar tekrar geliyor!
11:23 ABD'li oyuncuya şiddet uyguladılar! Türkiye Kadın basketbol takımının soyunma odasında yaşananlar şaşkına çevirdi
10:36 Zelenski, ülke dışındaki gönüllülerin oluşturacağı "lejyoner birliği" kuruluyor: Ülkemize destek için kritik bir öneme sahip
10:34 Asya'dan korkutan haber! Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze attı
10:28 Son Dakika: Kremlin'den önemli müzakere açıklaması: Rus heyeti Belarus'a ulaştı, Ukraynalı yetkilileri bekliyoruz
09:20 Doğum günü partisinde aşk dolu anlar! Oğuzhan, Demet Özdemir'e aşkını böyle ilan etti
08:46 Ukraynalı yetkilinin isyanı sonuç verdi! Elon Musk, Ukrayna'ya internet desteği sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 12:16:36. #1.13#
SON DAKİKA: 46 DALGIÇ KARASU'DA YAĞMUR'U ARIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement