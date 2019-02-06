46 Dosyadan 6 Yıldır Aranan Şahıs Kahramanmaraş'ta Yakalandı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta Haberleşme Kanununa Muhalefet ve sahtecilikten 46 dosyası bulunan şahıs 6 yıl sonra yakalandı.
Kahramanmaraş
'ta Haberleşme Kanununa Muhalefet ve sahtecilikten 46 dosyası bulunan şahıs 6 yıl sonra yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Onikişubat
ilçesi Ağcalı Mahallesi'nde bir evde yakalanan Fatih
Ö.'nün (46) 6 yıldır, 3 ayrı ildeki 46 dosyadan arandığı belirtildi. Gaziantep
'ten 2, Mersin
'den 37, Kahramanmaraş'tan 7 olmak üzere toplam 46 aranması bulunan zanlının, 44 adet 5809 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan, 2 adet özel belgede sahtecilik suçu, 60 bin TL de para cezası bulunuyor. Yakalanan şüphelinin başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanarak çok sayıda sahte telefon hatları açtığı, Haberleşme Kanununa Muhalefet ve sahtecilik suçlarından arandığı öğrenildi. Polis
ekiplerince yakalanan Fatih Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:56 Kaynak: İHA
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