Özbekistan, 2026'da "46. Dünya Satranç Olimpiyatı"na ev sahipliği yapacak

Kongrede, 2026'da yapılacak 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'na ev sahipliği yapacak ülkenin belirlenmesi için oylama yapıldığını aktaran Sadullayev, Polonya ve Zambiya 'yı geride bırakan Özbekistan'ın 2026'da yapılacak Dünya Satranç Olimpiyatı'na ev sahipliği yapmaya hak kazandığını ifade etti.

Kaynak: AA

Özbekistan, India, Güncel, Son Dakika

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