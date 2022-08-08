Özbekistan, 2026'da "46. Dünya Satranç Olimpiyatı"na ev sahipliği yapacak

46. Dünya Satranç Olimpiyatı, 2026'da Özbekistan'da düzenlenecek.
Özbekistan Satranç Federasyonu Başkanı Alişir Sadullayev, yaptığı yazılı açıklamada, Hindistan'ın Chennai kentinde devam eden "44. Dünya Satranç Olimpiyatı" kapsamında Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) Kongresinin düzenlendiğini belirtti.
Kongrede, 2026'da yapılacak 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'na ev sahipliği yapacak ülkenin belirlenmesi için oylama yapıldığını aktaran Sadullayev, Polonya ve Zambiya'yı geride bırakan Özbekistan'ın 2026'da yapılacak Dünya Satranç Olimpiyatı'na ev sahipliği yapmaya hak kazandığını ifade etti.
2024'te yapılacak "45. Dünya Satranç Olimpiyatı", Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek.
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