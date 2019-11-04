Son Dakika Haberleri: 46 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel 46 düzensiz göçmen yakalandı

46 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orman Deposu mevkisinde şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.

Minibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Minibüs şoförü, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

46 düzensiz göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:57 Kaynak: AA
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