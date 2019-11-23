46 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:08 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Geyikli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakeçili köyü Aktaş sahili yakınlarındaki ormanlık ve kırsal alanda düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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