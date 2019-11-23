46 düzensiz göçmen yakalandı

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 kişiyi yakaladı.

Geyikli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakeçili köyü Aktaş sahili yakınlarındaki ormanlık ve kırsal alanda düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı.

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