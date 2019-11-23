Son Dakika Haberleri: 46 düzensiz göçmen yakalandı
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46 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Geyikli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakeçili köyü Aktaş sahili yakınlarındaki ormanlık ve kırsal alanda düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

46 düzensiz göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:08 Kaynak: AA
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