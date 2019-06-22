46 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE
1 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:51 Kaynak: AA
'nin Ayvacık
ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı. Sivrice Burnu
açıklarında rutin devriye görevini yürüten sahil güvenlik ekipleri, Midilli'ye doğru giden bir bot tespit etti.
Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 45'i Afganistan
ve biri İran
uyruklu, 46 düzensiz göçmeni karaya çıkardı. Küçükkuyu
Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenlere burada giysi ve yiyecek yardımı yapıldı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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