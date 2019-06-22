Son Dakika Haberleri: 46 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE
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46 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Sivrice Burnu açıklarında rutin devriye görevini yürüten sahil güvenlik ekipleri, Midilli'ye doğru giden bir bot tespit etti.
Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 45'i Afganistan ve biri İran uyruklu, 46 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenlere burada giysi ve yiyecek yardımı yapıldı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
46 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:51 Kaynak: AA
Yunanistan, Midilli Adası, Ayvacık, Çanakkale, Güncel
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