46 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE
2 saat önce
Çanakkale'de yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:01 Kaynak: AA
'de yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçme hazırlığındaki 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Kuzey Ege Denizi
'nde yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla devriye gezen sahil güvenlik unsurları, Kadırga koyu açıklarında bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti.
"TCSG 28" Bot Komutanlığınca düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı. Küçükkuyu
'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık
Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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