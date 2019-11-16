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46. Hitit Rallisi başkentte başladı

6 saat önce

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ATO Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları 46. Hitit Rallisi başladı.

46. Hitit Rallisi başkentte başladı, System.String[]

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ATO Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları 46. Hitit Rallisi başladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) önünde verilen startla başlayan rallide, start bayrağını ATO Başkanı Gürsel Baran kaldırdı.

Ralliye ATO önünden başlayan araçlar, daha sonra Armada Alışveriş Merkezi otoparkındaki seyirci özel etabında Ankaralı izleyicilerle buluştu.

Türkiye'nin devam eden en eski rallisi olarak anılan yarışa katılan ekipler, yarın Ballışeyh, Tulumtaş, Ücret Mahalleleri bölgesinde, 90 kilometresi özel etap olmak üzere toplam 370 kilometre yol kat edecekler.

Organizasyon yarın, rallinin başladığı ATO yönetim binasının önünde düzenlenecek "2019 Zafer Vatansever Ralli Kupası" ödül töreniyle son bulacak.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:50 Kaynak: AA
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