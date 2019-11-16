Son Dakika Haberleri: 46. Hitit Rallisi başkentte başladı
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46. Hitit Rallisi başkentte başladı

6 saat önce

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) düzenlediği, Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) tarafından Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları sponsorluğunda gerçekleştirilen 46. Hitit Rallisi, seyirci özel etabıyla başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) düzenlediği, Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) tarafından Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları sponsorluğunda gerçekleştirilen 46. Hitit Rallisi, seyirci özel etabıyla başladı.

Ankara'da 15 yıl aradan sonra düzenlenen rallide ekipler, Armada AVM otoparkı içerisinde gerçekleştirilen seyirci özel etabında mücadele etti.

Özel etabı, Serdar Yalçın 1.57.9'luk derecesiyle ilk sırada tamamladı. Mücadeleyi Erhan Akbaş 1.59.2 ile ikinci, Gürol Baranlı 1.59.9 ile üçüncü sırada bitirdi.

Ralli, ATO'da tamamlanacak

2019 Zafer Vatansever Ralli Kupası'nda sezonun 6. ve son yarışı olan 46. Hitit Rallisi'nde, yarınki start saat 07.00'de Fevziye köyünde verilecek.

Yarışta, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Petlas ve Ankara Ticaret Odası (ATO) özel etaplarında mücadeleler yapılacak.

Toplam uzunluğu 381 kilometre, özel etap toplamı ise 93 kilometreden oluşan 46. Hitit Rallisi, üç özel etabın üçer kez geçilmesinin ardından saat 18.00'de ATO önünde sona erecek.

46. Hitit Rallisi başkentte başladı

Ankara Ticaret Odası, Türkiye, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 07:59 Kaynak: AA
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