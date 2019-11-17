Son Dakika Haberleri: 46. Hitit Rallisi'nde dereceye girenler ödüllerini aldı
Son Dakika Spor 46. Hitit Rallisi'nde dereceye girenler ödüllerini aldı - Son Dakika Spor

46. Hitit Rallisi'nde dereceye girenler ödüllerini aldı

6 saat önce

46. Hitit Rallisi'nde dereceye giren pilotlar ödüllerini Ankara Ticaret Odası önünde yapılan törenle aldı.

46. Hitit Rallisi'nde dereceye girenler ödüllerini aldı, System.String[]

46. Hitit Rallisi'nde dereceye giren pilotlar ödüllerini Ankara Ticaret Odası önünde yapılan törenle aldı.


46. Hitit Rallisi'nde birinciliği Serdar Kaan Yalçın ve Güray Akgün, ikinciliği Yavuzhan Canbazoğlu ve İpek Tuğşe Özdemir, üçüncülüğü ise Erhan Akbaş ve Ersen Yıldız aldı.


Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, birinci olan ekibe ödülünü verdi. Baran, kazasız bir organizasyonu sonuna geldiklerini belirterek, Hitit Rallisi'nin on beş yıldır Ankara'da yapılmadığını ve Hitit Rallisi'ne Ankara'nın ev sahipliği yapmasını diledi.


Serdar Kaan Yalçın çok Mutlu olduklarının önleyerek, "Arabamızı yeni aldık. Test etme amaçlı katıldık. On etabın yedisinde en iyi Zaman'ı yaptık. Bizim için çok zevkli bir yarıştı" ifadelerini kullandı.


Güray Akgün ise çok pilotlukla ilgili olarak, "Çok pilotluğu yapamayacak kimse yok. Gerçekten zor bir iş. Bir saniyenin hesabı var. herkes yapabilir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 07:31 Kaynak: İHA
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