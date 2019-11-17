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46. Hitit Rallisi sona erdi

6 saat önce

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun düzenlediği, Ankara Otomobil Sporları Kulübü tarafından, Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları sponsorluğunda gerçekleştirilen 46. Hitit Rallisi'nde, Serdar Kaan Yalçın genel klasmanda şampiyon oldu.

46. Hitit Rallisi sona erdi, System.String[]

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun düzenlediği, Ankara Otomobil Sporları Kulübü tarafından, Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları sponsorluğunda gerçekleştirilen 46. Hitit Rallisi'nde, Serdar Kaan Yalçın genel klasmanda şampiyon oldu.

2019 Zafer Vatansever Ralli Kupası'nda sezonun 6. ve son yarışı olan rallide, birinci Serdar Kaan Yalçın 50.06.7'lik derece elde etti.

Rallide, 51.09.1'lik derecesiyle Yavuzhan Cabbaroğlu ikinci, Erhan Akbaş da 51.46.3 ile üçüncü sırada yer aldı.

Hitit Rallisi'nde ikinci gün yarışlarının startı Fevziye köyünde verildi.

Yarışta, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Petlas ve Ankara Ticaret Odası (ATO) özel etaplarında mücadeleler yapıldı.

Toplam uzunluğu 381 kilometre, özel etap toplamı ise 93 kilometreden oluşan 46. Hitit Rallisi, üç özel etabın üçer kez geçilmesinin ardından ATO önünde sonuçlandı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 07:38 Kaynak: AA
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