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46 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji yaklaşan tehlikeye dikkat çekti - Son Dakika

46 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji yaklaşan tehlikeye dikkat çekti

30.01.2022 23:42

Geçtiğimiz hafta neredeyse tüm yurdu etkisi altına alan şiddetli kar yağışlarının ardından Meteoroloji'den 46 ilimiz için sarı kodlu uyarı geçildi. Vatandaşlar eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı uyarılırken; yurt genelinde buzlanma, don, yer yer sis ve pus gibi olumsuzluklara karşı dikkat çekildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Ocak tarihinde 46 ilimiz için sarı kodlu uyarıda bulundu. Buna göre vatandaşlar kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

İŞTE O İLLER

Bu iller arasında Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasta, Ankara, Antalya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Mersin, Kars, Kastamonu, Kayseri, kırşehir, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir, Ordu, Rİze, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Şırnak, Ardahan, Bartın, Karabük, Osmaniye, Düzce var.

Meteoroloji'den 64 ile sarı kodlu uyarı

BUZLANMA VE DON UYARISI

Öte yandan ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İÇ KESİMLERDE HAVA SICAKLIĞI ARTACAK

29 Ocak-4 Şubat arasında hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, Marmara'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikeli anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

ÖNÜZMÜZDEKİ 5 GÜNÜN HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji'den 64 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 64 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 64 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 64 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 64 ile sarı kodlu uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adıyaman, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 46 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji yaklaşan tehlikeye dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 46 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji yaklaşan tehlikeye dikkat çekti - Son Dakika
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