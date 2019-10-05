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46 kişi hastanelik oldu

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde mevlit programında ikram edilen yemekten yiyen 46 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde mevlit programında ikram edilen yemekten yiyen 46 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Sungurlu'da geçen hafta hayatını kaybeden fırıncı Kadir Derşnyar için yakınları mevlit programı tertipledi. Gerçekleştirilen mevlitte yakınları gelen misafirlere tavuk ve pilav ikramında bulundu. Akşam saatlerinde 42 kişi kusma ve yüksek ateş şikayeti ile Sungurlu Devlet Hastanesine, 4 kişi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Hastaneye gelen ve gıda zehirlenmesinden dolayı rahatsızlık yaşadığı tespit edilen 46 kişiye doktorlar acil müdahalede bulundu.

Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan, Sungurlu Devlet Hastanesine gelerek doktorlardan bilgi aldı.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Dağaşan, "Olayı duyar duymaz hastaneye geldik. Doktorlardan aldığımız bilgiye göre, gıda zehirlenmesi şüphesiyle başvuruda bulunmuşlar. Durumu ağır olan vatandaşımız yok çok şükür. Hastalarımızı tek tek dolaşarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduk ve Belediye olarak yanlarında olduğumuzu söyledik" dedi.

(Serkan Şansever/İHA)

Sungurlu, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:35 Kaynak: İHA
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