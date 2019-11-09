Son Dakika Haberleri: 46 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika Güncel 46 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi - KAHRAMANMARAŞ

46 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi - KAHRAMANMARAŞ

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta yeni açılan bir kebapçı tarafından hazırlanan 46 metre uzunluğundaki Adana kebabı saniyeler içinde tükendi.

Kahramanmaraş'ta yeni açılan bir kebapçı tarafından hazırlanan 46 metre uzunluğundaki Adana kebabı saniyeler içinde tükendi.

Merkez Onikişubat ilçesi Selçuklu Mahallesi Dr. Sait Bulvarı'nda açılışı yapılan bir restoranda, Adanalı kebap ustaları hünerlerini sergiledi.

Ustalar, özel hazırlanan mangalda 46 metre uzunluğunda kebap pişirdi. Yapımı 30 kişilik ekiple 1 saati bulan kebap, tek şişte pişirilmesinin ardından saniyeler içinde tüketildi.

Organizasyonu gerçekleştiren kebap ustası Salih Oral, gazetecilere, Kahramanmaraş'a gelerek 46 metrelik Adana kebabını, gerçek Adana lezzetini vatandaşlara tattırmak istediklerini belirtti.

Kahramanmaraş'ın dünyaca ünlü dondurması olduğunu, dünyanın en güzel kebabının da Adana'da yapıldığını savunan Oral, "Biz de Adana'dan gelerek iki lezzeti birleştirmek istedik." dedi.

Fransa'daki bir ustanın 5 metre 60 santimlik kebapla Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdiğini ifade eden Salih Oral, "Biz de daha önce Ankara'da 40 metre yapmıştık. Şimdi de kendi rekorumuzu kırmak için Kahramanmaraş'ın plakasına atıfta bulunarak 46 metre Adana kebabı yaptık. Amacımız ilerleyen süreçte Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek." diye konuştu.

Öte yandan, ortalama 5 bin adet Adana kebap dürümün dağıtıldığı açılışta vatandaşlar, iş yeri yanında uzun kuyruklar oluşturdu.

46 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Onikişubat, Selçuklu, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:51 Kaynak: AA
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Kahramanmaraş'ta 46 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi
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