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46 noktada alkol denetimi - Son Dakika

46 noktada alkol denetimi

27.09.2021 16:46
46 noktada alkol denetimi, System.String[]

Samsun'un Atakum ilçesinde 46 noktada yapılan alkol denetiminde 211 araç/sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde 46 noktada yapılan alkol denetiminde 211 araç/sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.

25 Eylül 2021 Cumartesi gecesini 26 Eylül Pazar gününe bağlayan 23.00-02.00 saatleri arasında Atakum ilçesinde 46 noktada, trafik ve asayiş birimlerinden toplam 257 personelin katılımı ile başta alkollü araç kullanımı ve diğer trafik kural ihlalleri üzerinde özel denetim yapıldı. Alkol denetiminde 211 araç/sürücü hakkında yasal işlem yapıldı, 101 araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu, 24 araç ise trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada denetimler hakkında şu bilgileri verildi:

"Denetimlerde 2 bin 347 araç/sürücü kontrol edilmiş, 98 sürücüye alkollü olarak araç kullandıkları, 3 sürücüye alkolmetre ölçümünü reddettikleri, 18 sürücüye, sürücü belgesiz araç kullandıkları, 28 sürücüye emniyet kemeri takmadıkları, 12 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullandıkları, 10 sürücüye kırmızı ışık ihlali yaptıkları, 8 motosiklet sürücüsüne kask kullanmadıkları, 7 sürücüye yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız ettikleri, 6 araca trafik işaretlerine uymadıkları, 6 motosiklete yaya ve bisiklet yolları üzerinde seyrettikleri, 6 araca zorunlu trafik sigortasız trafiğe çıktıkları, 4 adet araca uygunsuz ışık donanımı kullandığı, 3 adet araca ardı ardına birden fazla şerit değiştirdiği (makas attığı), 2 sürücüye tescile tabi olduğu halde tescil edilmemiş araç ile trafiğe çıktığı için toplam 211 araç/ sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ilgili maddelerince cezai işlem uygulandı, 101 adet araç sürücüsünün ehliyetine el konularak sürücü belgeleri geri alındı, 24 araç ise trafikten men edildi. Vatandaşlarımızın güven, rahat ve huzur içerisinde seyahat edebilmeleri ve trafik kazalarının en az seviyeye indirilmesine yönelik periyodik denetimlerimiz tüm sorumluluk alanımızda kararlılıkla sürdürülecektir." - SAMSUN

46 noktada alkol denetimi
46 noktada alkol denetimi
46 noktada alkol denetimi

Tragger, Samsun, Eylül, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 46 noktada alkol denetimi - Son Dakika


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