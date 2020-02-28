46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni İdlib'teki saldırı sonrası iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni İdlib'teki saldırı sonrası iptal edildi - Son Dakika

46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni İdlib'teki saldırı sonrası iptal edildi

6 saat önce

Türkiye'de sanat ve televizyon dünyasındaki en iyilerinin ödüllendirileceği 46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, İdlib'de gerçekleşen hain saldırı sonrasında iptal edildi.

46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni İdlib'teki saldırı sonrası iptal edildi, System.String[]

Türkiye'de sanat ve televizyon dünyasındaki en iyilerinin ödüllendirileceği 46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, İdlib'de gerçekleşen hain saldırı sonrasında iptal edildi.

Hürriyet ve P&G tarafından düzenlenen, 28 Şubat'ta yapılması planlanan 46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nin iptaliyle ilgili, "İdlib'de yaşanan hain saldırı nedeniyle törenimiz iptal edilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" açıklaması yapıldı.


Türkiye, Pantene, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:57 Kaynak: DHA
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