46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için son 3 gün - Son Dakika

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için son 3 gün

Türkiye'nin en prestijli ödülleri Pantene Altın Kelebek'in 46'ncısı yeni bir konseptle gerçekleşiyor.

Türkiye'nin en prestijli ödülleri Pantene Altın Kelebek'in 46'ncısı yeni bir konseptle gerçekleşiyor. Televizyon, müzik ve sanat dünyasının en iyilerinin halk oylaması ve jüri oylarıyla belirlendiği organizasyonda bu yıl ödül töreni yok. 'Altın Kelebek'ler bu kez sahiplerine elden teslim edildi.

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BU YAZIN EN IŞILTILI GECESİNDE ÖDÜLLER ONLARIN!


46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin merakla beklenen kazananları, 5 Temmuz gecesi Kanal D'de açıklanacak. Çağla Şıkel ve Cem Davran'ın sunacağı yayında, ödüllerini teslim alan ünlü yıldızların yaşadığı büyük heyecan ekrana yansıyacak. Pantene Altın Kelebek Ödülleri muhteşem sürprizleriyle yine çok konuşulacak.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 08:06 

Son Dakika Magazin 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için son 3 gün - Son Dakika Magazin
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