46 saat sonra bulunan küçük Kerim'in annesi: "Dünyam yıkıldı, ne yapacağımı bilemedim" - Son Dakika

46 saat sonra bulunan küçük Kerim'in annesi: "Dünyam yıkıldı, ne yapacağımı bilemedim"

BURDUR - Burdur'da kozalak toplamak için çıktığı ormanlık alanda kaybolan otizmli işitme ve konuşma engelli Kerim Can Güney'in annesi küçük Kerim kaybolduğu an yaşadıklarını anlattı. Anne Yasemin Güney, "Dünyam yıkıldı. Ne yapacağımı bilemedim kaybolduğunu öğrendiğimde" dedi.

Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde kozalak toplamak için çıktığı ormanlık alanda kaybolan ve ormanlık alanının 5 km mesafe yakınında bulunan 10 yaşındaki Kerim Can Güney'in annesi Yasemin Güney oğlunun kaybolmasının ardından yaşadıklarını anlattı. Oğlu Kerim Can kaybolduktan sonra dünyasının yıkıldığını ifade eden Yasemin Güney, "Pazar günü kaybettik çocuğu. Aradık taradık bulamadık. Her yeri aradık ama bulamadık. Sonra eşimi aradım. Eşimden polisi ve jandarmayı aramasını istedim. Polis ve Jandarma geldi aradı taradı bulamadı. 3 gündür uğraşıyoruz. Allah razı olsun bugün buldular. Ambulans ile hastaneye götürdüler. Bulduğumda ağladım, konuşamadım. Komşular sakinleştirdi. Su falan içirdiler. Kaybolduğunu öğrendiğimde dünyam yıkıldı. Ne yapacağımı bilemedim kaybolduğunu öğrendiğimde. Üzüldüm. Ağladım. Taşlara vurdum kendimi. Ama şuan çok şükür bulundu ve sağlık durumu iyi. Arama çalışmalarına katılan Jandarma, AKUT, UMKE ve herkese teşekkür ediyorum. Çalışmayı yakından takip eden Vali beye de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.