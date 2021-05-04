Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde yaşayan otizmli Kerim Can Güney iki gün önce ailesiyle birlikte ormanlık alandaki tarlalarına gitti.
Ailesi tarlada çalışırken 10 yaşındaki Kerim Can Güney gözden kayboldu. Çocuğu bulamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarmanın yanı sıra AFAD ve AKUT ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmaları mutlu sonla bitti.
Kerem Can Güney arama çalışmaları sonunda, kaybolduğu yere kuş uçuşu 5 kilometre mesafede, 46 saat sonra ormanlık alanda sağ olarak bulundu.
Güney olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: SonDakika.com
Son Dakika › Yaşam › 46 saatlik arama çalışmalarından müjde geldi! 10 yaşındaki Kerim Can bulundu - Son Dakika