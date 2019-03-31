Son Dakika Haberleri: 46 Seçmenli Mahallede Oy Kullanma İşlemi Erken Bitti

46 Seçmenli Mahallede Oy Kullanma İşlemi Erken Bitti

30 dakika önce

İZMİR'in Ödemiş ilçesinin 46 seçmenli Süleymanlar Mahallesi'nde, oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erdi.

46 Seçmenli Mahallede Oy Kullanma İşlemi Erken Bitti, System.String[]
İZMİR'in Ödemiş ilçesinin 46 seçmenli Süleymanlar Mahallesi'nde, oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erdi.

Ödemiş'in en az nüfusa sahip mahallelerinden Süleymanlar'da seçmenlerin tamamı saat 15.00 itibariyle oy kullandı. 46 seçmenin yanı sıra sandık kurulunda görevli 5 kişiyle birlikte Süleymanlar'da kullanılan toplam oy sayısının 51 olduğu ifade edildi. Süleymanlar Mahalle Muhtarı Hüsnü Savur, "Mahallemizde genellikle seçimler öğleden sonra tamamlanır. Bugün de 15.00 itibariyle tüm seçmenlerimiz oylarını kullandı. İki vatandaşımızın Ödemiş'te işleri olması nedeniyle öğleden sonra gelebildiler. Şimdi sayımı bekliyoruz. Yerel seçimin neticesinin yurdumuza, ilimize, ilçemize ve mahallemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Vatandaşlık görevlerini yapan tüm seçmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:55 Kaynak: DHA

İzmir, Ödemiş, Güncel
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