46 ÜLKEYE DAHA UÇUŞLAR DURDURULACAK - Son Dakika

46 ÜLKEYE DAHA UÇUŞLAR DURDURULACAK
10 dakika önce
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğu açıklandı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğu açıklandı.
Konuyla ilgili olarak Twitter üzerinden bir açıklama yapan SHGM, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17: 00 itibariyle ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ükeye daha uçuşlar durdurulmuştur" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:52 Kaynak: DHA
Son Dakika Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı