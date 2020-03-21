46 ÜLKEYE DAHA UÇUŞLAR DURDURULACAK - Son Dakika
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46 ÜLKEYE DAHA UÇUŞLAR DURDURULACAK

10 dakika önce

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğu açıklandı.

46 ÜLKEYE DAHA UÇUŞLAR DURDURULACAK, System.String[]

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğu açıklandı.

Konuyla ilgili olarak Twitter üzerinden bir açıklama yapan SHGM, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17: 00 itibariyle ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ükeye daha  uçuşlar durdurulmuştur" denildi.


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:52 Kaynak: DHA

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