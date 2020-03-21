46 ÜLKEYE DAHA UÇUŞLAR DURDURULACAK - Son Dakika
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46 ÜLKEYE DAHA UÇUŞLAR DURDURULACAK

6 saat önce

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğu açıklandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğu açıklandı.

Konuyla ilgili olarak Twitter üzerinden bir açıklama yapan SHGM, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17: 00 itibariyle ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur" denildi.

46 ÜLKEYE DAHA UÇUŞLAR DURDURULACAK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:52 Kaynak: DHA

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