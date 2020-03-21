46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu - Son Dakika

46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu

6 saat önce

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulduğunu açıkladı.

46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu, System.String[]

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulduğunu açıkladı.

Korona virüs önlemleri kapsamında daha önce alınan kararla 22 ülkeye uçuş kısıtlaması getirilmişti. Bu kapsamda listeye yeni ülkeler eklendi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yaptığı açıklamayla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğunu duyurdu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre, 21 Mart 2020 saat 17.00 itibariyle ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

(Ferhat Yasak/İHA)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:05 Kaynak: İHA

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